Multipalco reuniu grandes espetáculos do 32° Sonho de Natal

Estrutura coberta montada na praça João Corrêa permitiu realização de grandes shows mesmo com chuva

O final de semana foi repleto de atrações – todas inteiramente gratuitas – no 32° Sonho de Natal de Canela. O show de Kleiton & Kledir abriu a programação no Multipalco da praça João Corrêa em grande estilo na noite de sexta-feira (13). Com estrutura coberta e cadeiras para o público, a praça concentrou outras atrações: Christmas in Concert no sábado (14) e O Som do Vento no domingo (15). Em função da chuva, o Desfile Mágico de Natal, que estava previsto para a noite de sábado, precisou ser cancelado. O desfile do Grupo Tholl volta a ser realizado no próximo sábado (21), às 20h15.

O secretário de Turismo, Ângelo Sanches, observa que a estrutura coberta proporciona conforto para a comunidade e evita o cancelamento de espetáculos. “Temos intempéries em nossa cidade e, para garantir a segurança do elenco e o bem-estar do público, precisamos cancelar espetáculos que ocorrem a céu aberto. No entanto, a estrutura instalada na praça possibilita a realização de todos os espetáculos programados mesmo com chuva”,

KLEITON & KLEDIR

Com muito carisma e talento, Kleiton e Kledir fizeram uma apresentação muito elogiada na sexta-feira (13). Os irmãos Ramil interagiram com a plateia e interpretaram canções como “Vira Virou” e “Deu pra ti”, além de encerrar a apresentação com a canção “Viva Canela” – composta especialmente para o Desfile Mágico de Canela. Como toda a programação do Sonho de Natal, o show foi gratuito ao público.

CHRISTMAS IN CONCERT

O musical Christmas in Concert voltou a brilhar na programação do Sonho de Natal no sábado (14). Apesar da chuva, um grande público assistiu a segunda apresentação do espetáculo. Coordenado por Fernando Martinotto, o musical é protagonizado por 12 músicos e 13 bailarinos – a maioria dos artistas mora em Canela. O espetáculo mistura de sapateado, coreografias exclusivas e releituras de clássicos natalinos, como Jingle Bell, Santa Claus e Noite Feliz.

Para a bailarina Daniela Vaccari, 29 anos, que integra o elenco do espetáculo desde a primeira edição há sete anos, a repaginação do Christmas demonstrou ser acertada. “É uma volta aos anos dourados, ela remete a uma lembrança daquela época. Quem é mais velho, com essas novas versões das músicas apresentadas, acaba retornando ao passado. Com isso, atingimos o nosso objetivo” comenta Daniela. A terceira e última apresentação do Christmas in Concert ocorrerá no próximo domingo (22), às 20h30, no Multipalco.

O SOM DO VENTO

Para encerrar o final de semana em grande estilo, o espetáculo O Som do Vento voltou ao Multipalco no domingo (15). No espetáculo, os principais temas natalinos ganham releituras nas versões de milonga, chamamé e chacarera, em uma fusão dos acordes gaúchos com os argentinos. Releituras de tangos clássicos embalam um casal de bailarinos trazendo ainda mais plasticidade e beleza para cada interpretação. O espetáculo terá mais uma apresentação no domingo (29).