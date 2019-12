Edital para novo hospital de Canela será lançado nesta sexta

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela lança nesta sexta (20), o edital de concessão para definir o investidor que poderá usufruir da área das ruínas do antigo cassino, que terá como contrapartida construir o novo hospital que ficará na avenida Cônego João Marchesi – entrada do bairro Canelinha.

De acordo com o prefeito Constantino Orsolin, houve demora no anúncio do edital pelo fato da exigência de um projeto básico, que demanda tempo. Tecnicamente, esse projeto é o estudo preliminar, entregue na tarde de sexta-feira (13) ao prefeito. Elaborado pelo arquiteto André Carlos Lorenz, norteia as diretrizes para o edital de concessão para a execução da obra em troca da área pública.

O projeto para a nova casa de saúde contempla área construída de 5.623,11 m² e segue normas e técnicas para estabelecimentos do gênero. A estrutura contará com pronto atendimento, centro de imagem, CTI (Centro de Tratamento Intensivo) para pacientes adultos; bloco cirúrgico, Centro de Parto Normal, almoxarifado e outros compartimentos técnicos. Além disso, serão 64 leitos para Internação e espaços com jardim.

Conforme a Prefeitura, o estudo preliminar prevê a possibilidade de ampliação de área em mais dois blocos de internação. O projeto das áreas de atendimento contempla o pavimento térreo por questões de acessibilidade, e somente o setor administrativo e a cafeteria estarão em um segundo pavimento.

“Seria impensável fazer uma obra dessas, imensa, com bloco cirúrgico e não inserir uma CTI. Esse novo hospital, planejado todo segundo as leis, será uma das obras mais importantes já executadas em Canela”, diz o prefeito Constantino Orsolin.

Etapas

A Prefeitura informou que lançamento do edital compreende a terceira etapa para o projeto de um novo hospital para o município. A primeira foi a realização de audiências públicas com a comunidade, que aprovou a proposta da cessão da área do antigo cassino para o investidor construir a obra. Já a segunda etapa foi a elaboração de um projeto de lei para posterior aprovação pela Câmara Municipal.