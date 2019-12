Snowland é cenário para filme de Natal de Luccas Neto

Continua depois da publicidade

O único parque de neve do Brasil, o Snowland, em Gramado, foi cenário escolhido pelo fenômeno no Youtube, Luccas Neto, para a gravação do seu mais novo filme “O Fim do Natal”.

O filme se passa no Polo Norte, às vésperas do Natal, quando os presentes começam a sumir misteriosamente e o Papai Noel precisa de ajuda. Luccas Neto e Gi entram nessa inesquecível aventura para ajudar o bom velhinho a descobrir o que está acontecendo. O personagem do parque, Yeti, também conhecido por adorável homem das neves, atua ao lado das celebridades no divertido longa.

Com direção de Lucas Margutti, o longa tem 1h10min. A comédia já está disponível nas plataformas digitais do Youtube, Apple TV, Now, Google Play e Vivo Play.

Luccas Neto tem 27,6 milhões de inscritos no seu canal e é ídolo de milhares de crianças em todo o País.