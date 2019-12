Toque de Letra bate o União Independente e é campeão inédito do estadual sub-15

Continua depois da publicidade

No último sábado (14), foi disputada no Ginásio Farrezão em Santa Maria, a grande final do Campeonato Estadual de Futsal Sub-15 entre os serranos do Toque de Letra contra os mandantes do União Independente.

Campanha até a final

A equipe do Toque de Letra iniciou a caminhada até a grande final em Canoas, onde acabou sendo derrotado pelo CEPE por 6 x 5. A derrota na primeira rodada foi a única na campanha da equipe. Jogando em casa, os garotos do Toque de Letra venceram a ASSOEVA por 1 x 0. Na terceira rodada, a equipe foi enfrentar o GN Gaúcho de Porto Alegre, voltando para casa com um grande resultado, o Toque de Letra venceu a partida por 7 x 3. A quarta rodada foi disputada em Venâncio Aires, onde a equipe canelense goleou a ASSOEVA por 6 x 3. Na quinta rodada, mais uma vez os canoenses do CEPE deram trabalho, empatando o jogo em 1 x 1-. Fechando a fase de grupos com chave de ouro, o Toque de Letra goleou o GN Gaúcho de Porto Alegre por 4 x 0, cravando a classificação direta para a fase semifinal por ficar na liderança do grupo com 13 pontos.

Na fase semifinal, outra equipe deu trabalho para os garotos do Toque de Letra. No primeiro confronto da fase semifinal, o Cruzeiro de São Gabriel conseguiu arrancar um empate em 1 x 1. Em Gramado, no Ginásio Perinão, o Cruzeiro voltou a encomodar, levando a partida para os pênaltis ao empatar em 2 x 2. Nas penalidades, o Toque de Letra conseguiu a classificação para a final ao vencer por 3 x 2.

A fase final foi disputada em duas partidas. O primeiro confronto da decisão foi disputado em Gramado, o Toque de Letra recebeu o União Independente de Santa Maria e acabou se complicando, vendo os rivais ao título furar a defesa 4 vezes. A partida terminou em um amargo 4 x 4.

A grande decisão foi disputada no Ginásio Farrezão em Santa Maria, casa do União Independente.

Jogando fora de casa, a gurizada do Toque de Letra não sentiu a pressão e chegou ao título ao vencer por 2 x 0 com gols de Neander e Kauê.

Com o título, o Toque de Letra vai disputar a Taça Brasil de Clubes em 2020.

Foto: Reprodução.