Abono natalino do Bolsa Família vai injetar em Canela mais de R$ 275 mil

A Prefeitura de Canela, através da secretaria municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, está alertando os beneficiários do Bolsa Família para o abono natalino, que passou a ser pago em 2019. O pagamento da quantia está sendo realizado junto com a parcela do benefício de dezembro, o que significa que as famílias receberão o benefício em dobro neste mês.
Anunciado no início de 2019, o abono natalino começou a ser pago no dia 10 de dezembro. A quantia pode ser retirada até 90 dias após a data inicial de disponibilização. A responsável pelo Bolsa Família, na secretaria municipal de Assistência, Rose Jardim, pede a atenção da população com relação à novidade.
Em Canela, 1425 beneficiários do Bolsa Família recebem o abono natalino, totalizando R$ 275.113,00 que ajuda a movimentar o comércio, proporcionando as famílias um natal com mais dignidade.
De acordo com o Ministério da Cidadania, do Governo Federal, a criação do abono natalino vai ao encontro da necessidade de transferir mais recursos às famílias beneficiárias do Bolsa Família, proporcionando a elas um maior poder de compra.
Caso os beneficiários tenham alguma dúvida, é recomendado comparecer ao atendimento do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, que acontece nos CRAS Santa Marta e Canelinha e na sede da Secretaria de Assistência Social.
BENEFICIÁRIOS COM BOLSA FAMÍLIA BLOQUEADO
Abaixo a relação de pessoas do bolsa família que tiveram seus benefícios bloqueados por baixa frequência escolar. Para regularizarem sua situação devem procurar os CRAS ou sede da secretaria para justificar a ausência dos alunos em sala de aula e liberar os valores.
ADRIANA APARECIDA PELLENZ AMARO
ADRIANA DE FREITAS
ADRIANA LOURENCO CAZARA
ADRIANA MACEDO
ADRIANE DE SOUZA PIRES
ADRIANE NOGUEIRA DA SILVA
AGLEIRA RAQUEL GONÇALVES DE MOURA
ALINE ANDRIELE BERNARDI DOS PASSOS
ALMIRA PEREIRA DIAS DE BRITO
ANA CRISTINA DUARTE
ANA LUCIA PINTO BARRETO
ANA MARIA MOREIRA DOS SANTOS
ANA PAULA DA SILVA
ANDREIA BARRETO ELIAS
ANDREIA VANESSA DA SILVA PEREIRA
ANDRESA DOS SANTOS DEON
ANDRESA RAFAELA HOFFMANN
ANGELA MARIA GRALHA LAWRENZ
ANGELA PEREIRA DOS SANTOS
ANGELICA GROSS DA SILVA
ANTONIO CLAUDIO DA SILVA
ARIANE DA COSTA
ARMINDA DOS SANTOS
BEATRIS SANTOS MARTINS
BELMIRA SILVA PINTO DA SILVA
BELMIRA SILVA PINTO DA SILVA
CARINA MONTEIRO
CARLA DE MORAES PALHANO FERREIRA
CARLA JULIANA MULLER DE OLIVEIRA
CARLA NATIELE PACHECO
CARLA SIMONE DE OLIVEIRA
CARLI DENISE FEIER
CARLINE NALICE
CARMEN PEREIRA DOS SANTOS
CATIANA ZAVALHA
CATIANE DE CAMPOS MONTEIRO
CECILIA ELIAS DE MOURA
CELIA ELIAS DE MOURA
CIDIANE LOPES ARAUJO
CLAUDETE DA SILVA PINTO
CLAUDIA BERTUOL
CLAUDIA MARIA DE ATAIDE NARCISO
CLEONIRA DA SILVA PRADO
CRISTINA BEATRIZ DOS SANTOS CAMPOS
DALILA BORGES VELHO
DANIELA CAROLINA GOMES DOS REIS
DANIELA FABIANA CORREIA
DANIELA GUIMARAES KERSCHNER
DARLENE ROSA DA SILVA
DEBORA CRISTINA CARDOSO
DEISE FABIANE BITTENCOURT
DEISE JOSSANA TESCH DE OLIVEIRA
DENILSE DE FATIMA TRINDADE
DIEIMES SOUZA DOS REIS
ELAINE MARTINS DE SOUZA
ELIANDRA DA SILVA MACHADO
ELISABETE DA SILVA VIEIRA
ELISABETE PACHECO DE PAULA
ELISANDRA DA SILVA VIEIRA
ELIZABETE TERESINHA BORGES PEREIRA
EMILENE TERESA PEDROSO
EVELIN LISANDRA DEON
FABIANA DE FATIMA BONETTE
FABIANA GISELE PORT
FABIANA VELHO FERREIRA
FRANCIELI DOS REIS
GEOVANA SALETE MORAES
GESSI SILVEIRA DA COSTA
GESSI SILVEIRA DA COSTA
GIEDRE SILVANA CARDOSO BRANCO
GISELE NUNES CEGONI
GISLAINE APARECIDA DE SOUZA
GISLAINE APARECIDA DE SOUZA
GRASIELA CABRAL DE OLIVEIRA
GRASIELA SILVEIRA DE SOUZA
INDIANARA PEDROSO DA ROSA
IRACI DOS REIS FAGUNDES
IRENE FRANCISCA DE OLIVEIRA
IVANETE FRANCISCHETTI
IVANIR ELIAS
IVETE SCHAEFER DE OLIVEIRA
JACIRA ELIAS DE MOURA
JACIRA ELIAS DE MOURA
JANETE CRISTINA SCHAEFER DE OLIVEIRA
JANETE CRISTINA SCHAEFER DE OLIVEIRA
JAQUELINE MARQUES DE NOGUEIRA
JARISA DE MOURA DE CASTRO
JOANA DARC AMARAL DUARTE
JOCELI OLIVEIRA
JOCELY OLIVEIRA DA SILVA
JOCELY OLIVEIRA DA SILVA
JOICE CAZARA DA SILVA
JONATAN BLAUTH DE OLIVEIRA
JOSELAINE DA SILVA PACHECO
JOSEMARI POSTAL CARDOSO
JULIANA DE OLIVEIRA SOARES
JULIANA SCHONS DE SOUZA DOS SANTOS
KELI CRISTINA DE SOUZA
LEACIR KRAUSPENHAR
LEACIR KRAUSPENHAR
LEIDE DAIANA BRITO DE ALMEIDA
LIDIANE BELLO BORGES
LIDIANE BELLO BORGES
LILIAN GRASIELE DE OLIVEIRA MEWIUS
LINDOMAR KERSCHNER
LINEI DE FATIMA PALHANO BORGES
LINEI DE FATIMA PALHANO BORGES
LIOMARA APARECIDA DE SOUZA RAMOS
LISIANE BUSKE LOURENCO
LORENI PALHANO CASTANHA
LUCIA DA SILVA VARGAS
LUCIANA DA SILVA FOGACA DA ROSA
LUCIANA DALILA ALVES DE VARGAS
LUCIANA PEREIRA DA SILVA
LUCILENE JARDIM RODRIGUES
LUCILENE PEREIRA DA SILVA
LURDES TEREZINHA DA SILVA
MAGDA LORAINE DE SOUZA PEREIRA
MARAGORETE DE MOURA DE CASTRO
MARAGORETE DE MOURA DE CASTRO
MARCELO KIRCH PACHECO
MARCOS PAULO DE OLIVEIRA
MARGARIDA CONSOLADORA ALVES
MARIA ALMERINDA ALVES DA SILVA
MARIA BEATRIZ BORGES SCHOENAUER
MARIA BEATRIZ BORGES SCHOENAUER
MARIA CATARINA DIAS
MARIA CELOI DE OLIVEIRA
MARIA CLAIR DE MORAES
MARIA CLEONICE VELHO
MARIA DA SILVA PACHECO
MARIA IRMA AZEVEDO
MARIA IVANETE DOS SANTOS
MARIA JUCELIA PEREIRA
MARIANA LUCIANA COLOMBO DA SILVA
MARILUCIA VELHO DA SILVA
MARISTELA CARDOSO DE OLIVEIRA
MARTA ROSANE DE OLIVEIRA
MIGUELINA TEREZINHA BRITO DA SILVA
NADIA FAES DE OLIVEIRA
NARA DA SILVA PIRES
NATALINA DE SOUZA PINTO SAIDLER
NELI DA SILVA MACHADO
NILVA SILENE FERREIRA
PATRICIA CORREA LOPES
PATRICIA FERREIRA RODRIGUES
PATRICIA FERREIRA RODRIGUES
PATRICIA FERREIRA RODRIGUES
PRISCILA LOPES VIANA
QUEITI FABIANA DOS SANTOS DA SILVA
REGINA APARECIDA RODRIGUES CARDOSO
RITA DE CASSIA BRITO DE ALMEIDA
RONETE PEDROSO
ROSA HELENA DE FREITAS
ROSALETE ELIAS DE MOURA GROSS
ROSANA BEHLING BECKER
ROSANA MONTEIRO PALHANO MORAES
ROSANE DA SILVA GUIMARAES
ROSELAINE DE MORAES DA SILVA
ROSELI DE FREITAS
ROSEMARA BORGES DE OLIVEIRA
ROSMARIA PALHANO CASTANHA
ROZENI DE OLIVEIRA DUARTE
SABRINA MARIA DE OLIVEIRA DA CRUZ
SANDRA ELAIDES DE OLIVEIRA
SANDRA PEREIRA DE AGUIAR
SILVIA CRISTIANE MOREIRA OLIVEIRA
SILVIA PALHANO
SIMONARA STEILL FERREIRA
SIMONI KUSTER GOETTEN
SIRLEI DE FATIMA DOS SANTOS
SUENI DA SILVA SOARES
SUENI DA SILVA SOARES
TAISE RAMOS DEON
TATIANA DOS SANTOS
TATIANE FERREIRA DE SOUZA
TERESINHA PALHANO MACHADO
TEREZINHA DE FATIMA DE ALBUQUERQUE
TEREZINHA DE FATIMA DE ALBUQUERQUE
VALDORI RENE DA SILVA
VALQUIRIA CHAVES DA SILVA
VANESSA DA SILVA RAMOS
VANUSA IVANETI DA SILVA PACHECO
VANUSA IVANETI DA SILVA PACHECO
VERA LUCIA BERBIGIER
VERA LUCIA CALAI PIRES
VERA LUCIA DA SILVA
VERA LUCIA DE SOUZA RAMOS
VERÔNICA PONTES DE OLIVEIRA