Abono natalino do Bolsa Família vai injetar em Canela mais de R$ 275 mil

A Prefeitura de Canela, através da secretaria municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, está alertando os beneficiários do Bolsa Família para o abono natalino, que passou a ser pago em 2019. O pagamento da quantia está sendo realizado junto com a parcela do benefício de dezembro, o que significa que as famílias receberão o benefício em dobro neste mês.

Anunciado no início de 2019, o abono natalino começou a ser pago no dia 10 de dezembro. A quantia pode ser retirada até 90 dias após a data inicial de disponibilização. A responsável pelo Bolsa Família, na secretaria municipal de Assistência, Rose Jardim, pede a atenção da população com relação à novidade.

Em Canela, 1425 beneficiários do Bolsa Família recebem o abono natalino, totalizando R$ 275.113,00 que ajuda a movimentar o comércio, proporcionando as famílias um natal com mais dignidade.

De acordo com o Ministério da Cidadania, do Governo Federal, a criação do abono natalino vai ao encontro da necessidade de transferir mais recursos às famílias beneficiárias do Bolsa Família, proporcionando a elas um maior poder de compra.

Caso os beneficiários tenham alguma dúvida, é recomendado comparecer ao atendimento do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, que acontece nos CRAS Santa Marta e Canelinha e na sede da Secretaria de Assistência Social.

BENEFICIÁRIOS COM BOLSA FAMÍLIA BLOQUEADO

Abaixo a relação de pessoas do bolsa família que tiveram seus benefícios bloqueados por baixa frequência escolar. Para regularizarem sua situação devem procurar os CRAS ou sede da secretaria para justificar a ausência dos alunos em sala de aula e liberar os valores.

