Brigada Militar prende em Gramado dois casais por furto no comércio canelense

Eles também tentaram em loja de Gramado, mas sem êxito



Na manhã de quarta-feira (18), por volta das 11 horas, a Brigada Militar de Gramado foi informada que dois homens e duas mulheres entraram em uma loja de celulares na Rua São Pedro, no centro, e tentaram furtar aparelhos. Ao serem flagrados pelos funcionários eles disfarçaram e saíram a pé.

A partir das características dos suspeitos, o Policial Militar de serviço nas câmeras de monitoramento do município, encontrou os mesmos no momento que entravam em um carro estacionado, um Honda Civic, placas de Novo Hamburgo, indicando o caminho que seguiam para as guarnições.

Rapidamente as guarnições de Gramado, do Pelotão de Operações Especiais e ainda do Batalhão Rodoviário de Gramado, foram na direção indicada e abordaram o veículo quando o automóvel suspeito deslocava na Perimetral, sentido Bairro Três Pinheiros /Casagrande. No deslocamento os acusados jogaram os celulares, tentando se livrar dos produtos furtados.



Ao serem abordados, confessaram que os aparelhos foram furtados de uma loja no centro de Canela. Eles inclusive já estavam com roupas diferentes das imagens dos estabelecimentos.



A Brigada Militar de Canela foi ao local onde os funcionários confirmaram a falta dos celulares, inclusive com as imagens das câmeras internas do estabelecimento onde mostra os autores realizando os furtos.

Os dois homens: um de 29 anos, com antecedentes por tráfico de drogas e organização criminosa, e o outro de 33 anos, antecedente tráfico de drogas e vários furtos, ainda as mulheres de 18 e 32 anos, a segunda com antecedentes por tráfico de drogas, todos moradores de São Leopoldo, foram presos em flagrante.



Capitão Lemartine Venzo, comandante da Brigada Militar de Gramado, exalta a rápida ação da Brigada Militar: “Mesmo com toda as dificuldades do atual cenário, os Policiais Militares continuam comprometidos e fazendo a sua parte, honrando o compromisso com a comunidade. Com certeza a prisão evitou que vários outros estabelecimentos fossem lesados, não apenas aqui no município como nas cidades vizinhas. Ainda ressalto que sempre que suspeitarem da atitude de pessoas ou veículos, que comuniquem imediatamente a Brigada Militar, tanto através do telefone 190, como via whatsapp 54 9633-0740”.

Fotos: Reprodução/1º BPAT