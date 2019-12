Confira o funcionamento dos serviços públicos no período de Fim de Ano

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela informa como ficarão os atendimentos e serviços durante o período de festividades de final de ano. Além do recesso nos feriados, 25/12 e 01/01, também haverá alteração de horário no expediente do Paço Municipal, onde estão as Secretarias de Fazenda, Governança e Meio Ambiente e das Secretarias de Assistência Social, Obras, Educação e Turismo nos dias 24, 26, e 31 de dezembro.

Confira como será o atendimento:

23/12 – Normal

24/12 – expediente externo das 8h às 11h

25/12 – fechado

26/12 – expediente externo das 13h30 às 16h30

27/12 – Normal

30/12 – Normal

31/12 – expediente externo das 8h às 11h

1/1, 2/1 e 3/1 – fechado

Os serviços voltam ao normal na segunda-feira 6/1.

SAÚDE COM ATENDIMENTO DIFERENCIADO

As celebrações de final de ano também trarão alterações no funcionamento da Secretara Municipal de Saúde e das unidades básicas. Nos dias 24 e 31, todas as repartições ligadas à pasta funcionarão das 8h às 11h30, com fechamento à tarde. Porém, o expediente será normal nos dias 23, 26, 27 e 30 de dezembro, e nos dias 2 e 3 de janeiro de 2020.

COLETA DE LIXO

A empresa Serra e Mar, responsável pelo recolhimento de lixo, comunica que não haverá mudança na coleta no município dias 25/12 e 1º/1, o serviço será realizado normalmente.