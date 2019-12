Elvis Celebration in Concert é atração neste sábado no 32º Sonho de Natal de Canela

Elvis Celebration in Concert é atração neste sábado no 32º Sonho de...

O 32º Sonho de Natal de Canela traz mais um presente especial neste final de semana. A lendária figura do galã Elvis Presley será lembrada em um show que acontecerá no Multipalco da praça João Corrêa, às 21h30, de sábado, (21). Quem subirá ao palco para o Elvis Celebration in Concert, será o empresário Fabiano Feltrin, eleito o melhor cover de Elvis Presley da América do Sul, em concurso realizado no 2º The Sailor Elvis Contest, em 2015.

O COMEÇO

Fabiano Feltrin é administrador de empresas, atual presidente do Grupo Feltrin, que controla as marcas Feltrin do setor imobiliário, da Lisa Eventos e Entretenimento, do Centro Comercial Feltrin Giuliatto, da rede Bob’s na Serra Gaúcha, além da participação no Hard Rock Café Gramado (onde é sócio). A atuação como intérprete do cantor Elvis Presley é mais um de seus negócios. “Tudo começou em uma brincadeira, mas logo em seguida levei como uma profissão. Já se passaram 15 anos e mais de 1.200 apresentações pelo Brasil e pelo mundo”, revela Fabiano.





COMO SERÁ O SHOW

O público que for prestigiar o show vai poder cantar os maiores sucessos daquele que foi considerado o rei do rock. O show terá duração de 1 hora e meia e trará uma releitura dos lendários espetáculos de Elvis com sua orquestra nos anos 1970. “Será inesquecível para visitantes e turistas. Escolhemos as músicas mais famosas e conhecidas para o público cantar junto: Burning Love, SuspiciousMinds, Blue suedeshoes e Can’t help fallinglove e It’sNoworNever. Estas e muitas outras estarão no repertório”, revela Fabiano Feltrin, que além de atuar em shows, tem como principal atividade mentorias e palestras pelo Brasil compartilhando suas experiências como empresário e empreendedor.





EXPECTATIVA

É grande a expectativa do mais famoso cover de Elvis Presley para o show em Canela. “Garanto que ficará para a história. O traje que irei utilizar para este grandioso show foi feito pelo mesmo designer e alfaiate do próprio Elvis Presley e levou quase um ano para ficar pronto”, revela o artista.

Foto: Divulgação