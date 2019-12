Polícia Civil de Canela lança campanha para distribuir leite

Continua depois da publicidade

Menino pediu leite em carta ao Papai Noel e motivou policiais



A Polícia Civil de Canela lançou, nesta quarta-feira (18), uma campanha para distribuir leite a crianças carentes na cidade. A ideia surgiu entre policiais que pegaram uma carta de um menino de Canela que pedia leite ao Papai Noel. Cientes do problema de Jonas e sabedores de que infelizmente é a realidade de várias crianças na cidade, a Delegacia de Polícia passou a arrecadar doações de leite para distribuir às famílias nos diversos bairros de Canela.



O Delegado Vladimir Medeiros informa que as doações de leite podem ser deixadas na Delegacia de Polícia de Canela (Rua Ignacio Saturnino de Moraes, 418, ao lado do lago) a qualquer horário do dia, nos sete dias da semana. As doações serão concentradas no saguão do prédio da Delegacia, sendo que as famílias carentes que desejarem leite poderão buscar as doações gratuitamente.

Delegado Vladimir Medeiros fala sobre a campanha

“Não sabemos se vamos conseguir arrecadar 20 ou 20 mil caixas, mas acreditamos na solidariedade canelense e sabemos da necessidade de muitas famílias na cidade”, informou o Delegado Vladimir.



As doações podem ser encaminhadas à Delegacia de Polícia de Canela até dia 10 de janeiro, mesmo período em que as famílias podem vir buscar os leites.