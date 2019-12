Prefeito Constantino recebe visita do presidente nacional da Caixa Econômica Federal

Continua depois da publicidade

No final da tarde de sábado (14), o prefeito Constantino Orsolin recebeu, no Paço Municipal, a visita do presidente nacional da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Segundo Orsolin, o encontro foi uma oportunidade para estabelecer diálogo com órgão federal, apresentar as obras que contam com a parceria da Caixa e futuros projetos que poderão ser contemplados.

“A visita foi muito importante por estreitar as relações entre Canela e uma das principais instituições bancárias do país”, avaliou o prefeito Constantino.

Durante a visita, o Secretário de Turismo e Cultura, Ângelo Sanches apresentou ao presidente um pouco do Sonho de Natal, que em 2019, conta com o patrocínio da Caixa Econômica Federal

Canela tem, atualmente, uma série de ações e investimentos realizados em parceria com a Caixa Econômica, entre eles: Estrada Canela/São João – 1ª e 2ª etapa; estrada Caracol/Ferradura; pavimentação de 17 ruas do bairro Santa Marta; Pavimentação 27 ruas – nos bairros Vila Maggi, Vila do Cedro, Palace Hotel, Leodoro de Azevedo e Eugênio Ferreira; pavimentação de 71 ruas em diversos bairros e em andamento programa Finisa que contempla pavimentação de 21 ruas.

O encontro também contou com a participação dos secretários de Governança, Planejamento e Gestão Luciano Melo e de Obras e Agricultura, Luiz Cláudio da Silva, além da engenheira Vera Madeira e arquiteta Patrícia Paiva. Pela Caixa também se fizeram presentes Samuel Crespi, diretor de negócios; Hélio Duranti, superintendente nacional; Valéria Grazzola Auler, representante da filial de governo e Daiana Valduga, gerente geral da agência de Canela.

A visita a Canela fez parte do programa Caixa Mais Brasil, em que a direção da instituição bancária sai de Brasília para conhecer a realidade dos municípios.