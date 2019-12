Prefeitos e representantes de cidades da Serra assinam intenções para Trem Regional

Continua depois da publicidade

Pensando sobre novos modos de transporte e logística para a Serra Gaúcha, prefeitos e representantes de cidades envolvidas realizaram um ato de intenções a fim de implementar um trem regional na Serra Gaúcha.

O protocolo de intenções foi assinado em 10 de dezembro, na Prefeitura de Canela, e contou com a presença de Claiton Gonçalves, prefeito de Farroupilha e presidente do Comitê do Trem da Serra Gaúcha; Constantino Orsolim, prefeito de Canela; secretário adjunto de Obras, Germano Junges e representantes de Bento Gonçalves, Cambará do Sul, Nova Petrópolis, Vacaria e Gramado.

Os presentes concordaram que as rodovias foram pensadas para um momento muito anterior ao do estágio atual, e hoje muitas delas acabam impedindo a mobilidade das pessoas. Por isso, o protocolo de intenções prevê a constituição do consórcio público que tem como finalidade a implantação de novos modais de transporte público e turístico, formando o roteiro Trem Serra Gaúcha. Dentre os objetivos está o interesse comum na promoção e incentivo ao turismo como fator de crescimento e desenvolvimento social e econômico da região; a importância da conjugação de esforços entre os Municípios em prol do desenvolvimento da região e a implantação de um roteiro turístico interligando-os.

A ferrovia que unirá a Serra Gaúcha num grande consórcio de cidades com um capital e investimento estrangeiro, deverá passar primeiramente pelas câmaras de vereadores dos municípios que estiverem de acordo e, com isso, inicia-se um marco histórico de mobilidade. Claiton Gonçalves prefeito de Farroupilha e presidente do comitê ressaltou que por meio da reunião “estivemos iniciando o processo, de reacendimento das ferrovias, um primeiro movimento que deverá construir a formação, logo adiante, do consórcio serra gaúcha de mobilidade em razão da necessidade das nossas ferrovias”.

O roteiro integra os municípios de Farroupilha, Bento Gonçalves, Cambará do Sul, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Garibaldi, Jaquirana, São Francisco de Paula, São José dos Ausentes, Bom Jesus, Nova Petrópolis, Vacaria, Gramado e Canela.



Fotos: Márcio Cavalli