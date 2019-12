Paradinha de Natal e Desfile Mágico farão suas últimas apresentações no 32° Sonho de Natal

Continua depois da publicidade

O 32° Sonho de Natal de Canela continua repleto de atrações até 12 de janeiro de 2020. Alguns espetáculos terão suas últimas exibições no próximo final de semana e outros farão sua estreia.

DESFILE MÁGICO

O Desfile Mágico de Natal fará sua despedida na noite de sábado (21), às 20h15, com saída da Catedral de Pedra. Com concepção e produção do Grupo Tholl, o Desfile Mágico reúne aspectos lúdicos e religiosos do Natal. Os atrativos e as belezas naturais de Canela são valorizados nas seis alas do desfile. Além da trupe do Tholl, o desfile envolve membros da comunidade selecionados em audições comunitárias. Ao todo, são 140 pessoas desfilando e mais de 200 envolvidas na organização.

PARADINHAS

Outra atração que faz sua despedida são as Paradinhas de Natal. O Papai Noel e sua trupe levam alegria nos desfiles entre a Catedral de Pedra e a praça João Corrêa. Com coordenação geral da Oltramari Produções, a Paradinha de Natal ocorre no sábado (21), domingo (22) e quarta-feira (25), às 16 horas. Os artistas canelenses também promovem a Paradinha nos Bairros. O encerramento será domingo, às 11h, no Santa Marta.

CARTAS DO SONHO

Os canelenses podem adotar as Cartas do Sonho até 25 de dezembro na Casa do Papai Noel, que está instalada na praça João Corrêa. O projeto foi criado para atender aos pedidos da comunidade. Crianças e adultos escreveram para o Papai Noel e aguardam seu presente de Natal. Os pedidos variam de simples brinquedos até material escolar e cestas básicas. A Casa do Noel funciona diariamente, das 14 às 19h.

Nascimento de Jesus será contado no Auto de Natal

O nascimento do menino Jesus será contado no espetáculo Auto de Natal, que fará sua estreia na quarta-feira (25), dia de Natal. Com teatro, dança, música e diálogos bíblicos, o espetáculo busca resgatar o espírito de Natal. No total, serão 17 pessoas em cena: a maioria do elenco formado por atores, bailarinos e músicos moradores de Canela e região. O Auto de Natal está inserido pela sexta vez consecutiva na programação do Sonho de Natal de Canela. “Quando iniciamos, não imaginávamos que seria um espetáculo tão bem recebido pelo público. Há pessoas que todos os anos assistem ao Auto de Natal”, salienta a diretora, Carla Reis. “A nossa expectativa para a estreia do espetáculo é a de que possamos encantar o público, que possamos levar uma mensagem de fé, esperança e de renascimento. Que possamos renovar os nossos votos de fé e sabermos que tudo é possível”, acrescenta a atriz.

Carla destaca que o espetáculo apresenta uma linguagem diferenciada. “O Auto de Natal é uma história que toda a humanidade conhece, que nós artistas vimos e contamos de outra forma, e isso que é o legal. Contamos a história de uma maneira que emociona o público,” conclui.

O Auto de Natal será apresentado duas vezes: no dia 25 e no dia 27, às 20h30. O espetáculo é gratuito e acontece no Multipalco da Praça João Corrêa.

Confira a Programação:

Sexta-feira (20)

– Casa do Papai Noel

14h às 19h – Praça João Corrêa

– A Fábrica de Sonhos

20h, 21h30 e 22h30 – Catedral de Pedra

– Orquestra de Sopros de Bom Princípio

20h30 – Multipalco da Praça João Corrêa

Sábado (21)

– Acordes (Música ao Vivo)

11h – Avenida Osvaldo Aranha, Largo da Casa de Pedra e Parque do Caracol

– Casa do Papai Noel

14h às 19h – Praça João Corrêa

– Paradinha de Natal

16h – Centro de Canela

Estátuas Humanas

19h – Praça João Corrêa

– A Fábrica de Sonhos

20h, 21h30 e 22h30 – Catedral de Pedra

– Desfile Mágico de Natal

20h15 – Saída da Catedral de Pedra

– Elvis Celebration in Concert

21h30 – Multipalco da Praça João Corrêa

Domingo (22)

– Acordes (Música ao Vivo)

11h – Avenida Osvaldo Aranha, Largo da Casa de Pedra e Parque do Caracol

– Paradinha nos Bairros

11h – Bairro Santa Marta

– Casa do Papai Noel

14h às 19h – Praça João Corrêa

– Paradinha de Natal

16h – Centro de Canela

Estátuas Humanas

19h – Praça João Corrêa

– A Fábrica de Sonhos

20h, 21h30 e 22h30 – Catedral de Pedra

– Christmas in Concert

20h30 – Multipalco da Praça João Corrêa

Segunda-feira (23)

– Casa do Papai Noel

14h às 19h – Praça João Corrêa

– A Fábrica de Sonhos

20h, 21h30 e 22h30 – Catedral de Pedra

Quarta-feira (25)

– Casa do Papai Noel

14h às 19h – Praça João Corrêa

– Paradinha de Natal

16h – Centro de Canela

– A Fábrica de Sonhos

20h, 21h30 e 22h30 – Catedral de Pedra

– Auto de Natal

20h30 – Multipalco da Praça João Corrêa