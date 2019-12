Polícia Civil de Canela prende criminoso que realizava roubos na cidade

Continua depois da publicidade

A Polícia Civil de Canela prendeu, na manhã desta quinta-feira (19), o acusado de dois roubos à mão armada em Canela. O criminoso teve duas prisões preventivas decretadas a pedido da Polícia Civil, que aponta ele como autor de roubos no dia 23 de novembro, primeiro em uma lancheria no bairro São José e, na sequência, em um mercado na Vila Boeira.



O criminoso, que é de Canela, foi identificado pela Seção de Investigação da Delegacia de Polícia de Canela após troca de informações com a Brigada Militar. Ele foi preso no centro da cidade. Posteriormente, foi encaminhado ao Presídio Estadual de Canela.



O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, informou que todos os crimes graves ocorridos na cidade neste final de ano foram solucionados pelos agentes policiais, com esclarecimento integral dos fatos e pedidos de prisão. A autoridade policial informou que o número de roubos cresceu em Canela nas últimas semanas, mas a resposta da Polícia Civil foi rápida e efetiva.

Bandido foi flagrado por câmeras de segurança durante o crime

Foto: Reprodução/Polícia Civil