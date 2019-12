Prefeitura de Três Coroas celebra vinda de empresa que vai gerar mais de 100 empregos

Continua depois da publicidade

Para iniciar 2020 de maneira positiva, a Prefeitura de Três Coroas comemora a instalação de mais uma empresa dentro do município. No último dia (16) foi assinado contrato com a Indústria de Calçados Mulher Sofisticada LTDA, empresa que já está no mercado dos sapatos há 8 anos, contribuindo significativamente no fomento da economia local. A filial chega para gerar mais de 100 empregos para os três-coroenses.

A Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Desporto vem traçando para 2020 um planejamento diferenciado para atrair novos investidores, com a intenção de fortalecer o crescimento e aquecer a economia local, gerando emprego e renda na cidade. O secretário Tiago Scariot diz que cada conquista merece ser comemorada.

“Esta é uma notícia prazerosa para nós, pois, começar o ano trazendo mais uma empresa para nossa cidade é algo muito positivo. Enquanto Poder Público Municipal temos a obrigação de apoiar e incentivar os pequenos empresários e empreendedores para que façam Três Coroas crescer cada vez mais, alavancando nossa economia e gerando empregos para nosso povo”, ressalta Scariot.

O empresário João Batista falou que o incentivo municipal é fundamental para a geração de emprego.

“A parceria nos fortalece. Com o incentivo do município é possível ajustar custos e financiar o projeto para geração de novos empregos. Fizemos um investimento de meio milhão em maquinários e em instalações, tudo com recursos próprios”, disse.

“Deixamos claro no contrato a exigência de que sejam contratados preferencialmente três-coroenses. Vamos dar oportunidade aos moradores, gerando empregos e recolhendo impostos para nossa cidade, melhor forma de fazer a economia girar”, finaliza o secretário.

Após a assinatura do contrato, a empresa terá 60 dias para iniciar as atividades de funcionamento.

Fotos: Divulgação.