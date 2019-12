Aluno de projeto social de Canela será protagonista de espetáculo de Natal no Mineirinho

Continua depois da publicidade

Eduardo Souza Veras tem aulas de técnica vocal na Academia de Arte e Cultura e será protagonista do maior espetáculo indoor de Natal da América Latina

O sonho de aprender a cantar tomou proporções continentais para o pequeno Eduardo Souza Veras de apenas 11 anos. O menino embarcou no último domingo de Canela, no Rio Grande do Sul, para Belo Horizonte onde será protagonista do maior espetáculo indoor de Natal da América Latina.

Ele foi selecionado para participar do show natalino “Uskoa – O sonho do Papai Noel” depois de ser revelado no projeto social Academia de Arte e Cultura que ensina diferentes modalidades artísticas de forma totalmente gratuita a crianças e adolescentes da rede municipal de Canela.

“Eu sempre gostei de cantar. Eu sempre vibrei com a música, me sinto muito bem quando estou cantando, me dá uma alegria, eu esqueço de tudo”, conta empolgado o garoto. Com o apoio da mãe Maria Auxiliadora de Souza Afonso, ele se prepara para cantar e atuar no ginásio Mineirinho para uma plateia de aproximadamente dez mil pessoas por show (ao todo serão nove sessões em quatro dias). Para isso conta com preparação vocal, expressão corporal e atuação em uma rotina puxada nas últimas semanas.

Por capricho do acaso, a estreia de Eduardo nos palcos em Minas Gerais já tem sua mística. A mãe é mineira de Juiz de Fora e agora retorna ao estado de origem para ver o filho cantar em público pela primeira vez. Para o diretor da D’arte Multiarte, empresa criativa à frente do espetáculo e criadora da Academia de Arte e Cultura, Rodrigo Cadorin, a escolha do jovem cantor é mais um marco para o projeto. “O Eduardo tem um talento incrível e tenho certeza que este será o primeiro de muitos trabalhos profissionais dele”, avalia.

Desde 2012, outros jovens talentos também foram garimpados na iniciativa como o bailarino Márcio Moura, 16 anos, que já conquistou bolsas de estudo na Europa.

“Uskoa – O sonho do Papai Noel” estreia na sexta-feira, dia 20 de dezembro, às 18h no Mineirinho em Belo Horizonte e tem novas sessões até o dia 23 de dezembro.

Mas nada disso assusta Eduardo que terá a responsabilidade de interpretar ninguém menos que o Papai Noel criança. “Eu estou achando muito legal, eu amei essa notícia, eu estou muito, mas muito feliz”, vibra emocionado o pequeno que garante estar só “um pouquinho nervoso” com a estreia. A criação, produção e direção do musical é da empresa gaúcha D’arte Multiarte.