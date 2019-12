Colaboradores do Casa Hotéis adotam cartinhas solidárias e presenteiam crianças carentes

Continua depois da publicidade

Evento social aconteceu no Casa da Montanha numa tarde de brincadeiras, lanches e entrega de presentes feita pelo Papai Noel

Cinquenta crianças do projeto Sapeca, de Gramado, tiveram uma tarde mágica nesta terça-feira (17), no hotel Casa da Montanha. Em uma ação social batizada de “Cartinhas Solidárias”, colaboradores do Casa Hotéis adotaram as cartinhas escritas pelos pequenos com seus pedidos de Natal e se reuniram para presenteá-los.

O evento aconteceu no Escritório do Noel – espaço exclusivo para hóspedes – que dessa vez foi aberto para as crianças do projeto aproveitarem e vivenciarem o clima natalino. A tarde foi animada com brincadeiras realizadas pela equipe de recreação da Cia Prof. Jana, teve lanche especial e, por fim, a entrega dos tão desejados presentes pelas mãos do próprio Papai Noel.

“Nosso objetivo foi ajudar a transformar o Natal de crianças carentes em um momento cheio de encanto, e que nunca será esquecido. Estamos muito felizes com o resultado do Cartinhas Solidárias”, comemora o diretor de marketing do Casa Hotéis, Rafael Peccin.

O Projeto Sapeca é uma iniciativa do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), da Secretaria de Cidadania e Assistência Social de Gramado, que atende crianças de 6 a 14 anos em situação de risco e/ou vulnerabilidade social.