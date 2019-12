Papo Simples • Edição 394 • Guilherme Alves Henzel

Continua depois da publicidade

Nome: Guilherme Alves Henzel

Idade: 35 anos

Filiação: Eduardo Henzel e Neusa Catarina Alves Henzel

Formação: Graduado em Educação Física pós em treinamento personalizado e funcional.

Trabalho: Treinador e professor

Fato marcante em sua vida: Nascimento dos meus filhos

O que te deixa sem jeito: Falta de respeito, injustiça e falta de empatia.

Uma alegria: Família

Uma decepção: trair minha confiança

Ponto forte: Alegria e Honestidade

Ponto fraco: Me doar muito e esquecer de mim.

Cor preferida: Azul e Verde

Prato preferido: Lasanha

Bebida: sucos de abacaxi com hortelã

Esporte: Vôlei

Hobby: Ler e assistir filme

Programa de tv: The Voice e documentários

Que fazer no domingo: curtir com a família

Animal de estimação: cachorro

Um filme: filmes inteligentes. ( terror nada)

Uma música: Várias (U2, Roxette…)

Um livro: Fernão Capelo Gaivota (Richard Bach), Sidarta (Hermann Hesse), Efeito Sombra ( Deepak Chopra)

Um defeito: me anular demais, metódico

Uma qualidade: confiável e procuro ver o lado bom das coisas e pessoas sempre

Uma saudade: Uma saudade que tenho é do tempo que brincávamos sem tecnologias até altas horas. Dos joelhos raspados e da inocência das crianças.

Um sonho de criança: atuar com a saúde das pessoas

O que mais admira numa pessoa: sinceridade

O que mais detesta numa pessoa: hipocrisia

O que tu mudaria em Canela: Penso que Canela é uma cidade que vem progredindo e fazendo muitas melhorias. As mudanças estão acontecendo e o avanço é eminente.

TUA OPINIÃO SOBRE:

Política: política é necessária o que estraga é a politicagem no nosso país

Educação: o único meio de mudança no mundo

Religião: sem fanatismo é um dos pilares do ser humano é a forma de se conectar com o criador.

Amor: sentimento mais sublime que existe que deve ser distribuído em todos os lugares para todos.

Família: raiz, essência, evolução, aceitação

Amizade: melhor poucos mas verdadeiros

Casamento: amizade, carinho , cumplicidade, união, tolerância

*UM RECADO:

“Feliz é aquele que semeia a paz… Que distribui sorrisos e afetos. Que faz somente o bem e compartilha amor aonde for”. (Desconheço autor mas levo como lema)