TRE-RS realiza em Canela campanha para promover a biometria

Na última quinta-feira (19), a presidente do TRE-RS, desembargadora Marilene Bonzanini, o vice-presidente e corregedor André Luiz Villarinho, e servidores do Tribunal, estiveram em Canela, onde ocorreu o lançamento da campanha “A importância do recadastramento biométrico – Eleições 2020. O evento, realizado na Câmara de Vereadores, foi destinado às autoridades locais e imprensa.

O vice-prefeito Gilberto Cezar falou que “É cidadania e obrigação, determinada por lei, que todo o cidadão brasileiro tem o seu dever a cumprir de ir votar e nós temos que fazer o recadastramento agora. Então, nós convocamos e eu convido a todos que vá fazer a biometria.”

A presidente do TRE-RS reforçou a necessidade de divulgação do recadastramento biométrico aos cidadãos. Esse procedimento possibilita a atualização do cadastro eleitoral e anula qualquer possibilidade de fraude na identificação do eleitor.

Em Canela, o recadastramento é obrigatório e encerra em 11 de março. Atualmente apenas 60% da população realizaram o recadastramento. A desembarcadora alertou que os eleitores que deixarem o cadastro biométrico para a última hora, poderão enfrentar longas filas e quem perder essa possibilidade terá seu título cancelado e desta maneira, a pessoa não consegue emitir passaporte nem carteira de identidade. Em Gramado, apenas 40% dos eleitores realizaram a biometria.

Logo após, a juíza eleitoral da 65ª Zona Eleitoral (ZE), Simone Ribeiro Chalela, ressaltou o trabalho incansável da Justiça Eleitoral para efetivar o recadastramento biométrico. O secretário de Tecnologia da Informação, Daniel Wobeto, seguiu as falas da magistrada, esclarecendo questões sobre a segurança das urnas eletrônicas. Por fim, o vice-presidente e corregedor encerrou o evento.

Em seguida, os integrantes do Tribunal visitaram o cartório da 65ª ZE, onde acompanharam o andamento do cadastramento biométrico dos eleitores.

ATENDIMENTO NO CARTÓRIO DE CANELA

Para realizar o recadastramento, o eleitor deve apresentar documento de identificação em sua via original e comprovante de vínculo com o município.

O cartório eleitoral de Canela, está localizado na rua Dona Carlinda, 450, e funciona das 12h às 19h. Telefone 3282.3041

O eleitor pode realizar agendamento de atendimento pelo site www.tre-rs.jus.br, aba agendamento de atendimento, identificando o seu município Canela, local de atendimento Cartório da 065ª Zona Eleitoral, selecionando dia e horário e confirmando seus dados.

CIDADÃO DEVE CONFERIR SE JÁ FEZ A BIOMETRIA

Se você não se lembra de já ter realizado o cadastro biométrico, existe um jeito fácil de descobrir e a verificação pode ser feita no próprio título. No documento daqueles que já informaram suas digitais ao cadastro eleitoral, aparece – no canto superior direito – a inscrição “identificação biométrica”. Isso significa que, sim, você já está pronto para votar nas próximas eleições com a assinatura digital.