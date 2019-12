Eduardo Bolsonaro e Governador Eduardo Leite assistem o Illumination no Natal Luz

Continua depois da publicidade

O espetáculo Illumination na noite de sábado (21) no Lago Joaquina Rita Bier estava recheado de autoridades. Além do Deputado Federal, Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente da República, Jair Bolsonaro, estavam o Governador do Estado do RS, Eduardo Leite, e o Ministro-Chefe da Casa Civil, Ônix Lorenzoni. Eles foram recebidos no Tapete Vermelho (setor Vip) pelo Presidente da Gramadotur, Edson Nespolo, e pelo Prefeito Fedoca Bertolucci. O Governador Eduardo Leite, disse ao final que estava impressionado com o show, pela qualidade e beleza que proporcionou.

Programação do 34º Natal Luz:

Dia 24 de Dezembro – terça feira

16 horas – Parada de Natal – Av. Borges de Medeiros.

17 horas – Fritz o Chapéu do Papai Noel – Vila de Natal.

18 horas – Juliano Bolfe – Rua Coberta.

19 horas – Astrid Godoi e Banda – Rua Coberta.

20 horas – Show de Acendimento – Palácio dos Festivais.

21 horas – A Lenda do Bosque de Natal – Expogramado.

Dia 25 de Dezembro – quarta feira

16 horas – Parada de Natal – Av. Borges de Medeiros.

17 horas – Trupe de Natal – Vila de Natal.

17h30 – Bocalis – Árvore Cantante.

19 horas – Orquestra de Violões – Rua Coberta.

20 horas – Show de Acendimento – Palácio dos Festivais.

21 horas – Illumination – Lago Joaquina Rita Bier.

Dia 26 de Dezembro – quinta feira

17 horas – Trupe de Natal – Vila de Natal.

19 horas – Teatro Os Guardiões dos Desejos de Natal – Rua Coberta.

20 horas – Show de Acendimento – Palácio dos Festivais.

21 horas – Desfile A Magia do Noel – ExpoGramado