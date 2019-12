Homem é preso em flagrante por furto em residência em Canela

Continua depois da publicidade

Na madrugada de domingo (22), por volta das 05h20, a Brigada Militar de Canela foi informada por um morador do Bairro São Rafael, via 190, que ouviu barulhos no telhado de sua casa.

A guarnição deslocou ao endereço, na Rua Hermes Fagundes Prux, que visualizou uma televisão já para fora do telhado, logo um homem saiu correndo por cima do telhado, sendo contido e identificado.



O criminoso de 25 anos, com diversos antecedentes por furtos e posses de entorpecentes, foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio.

Foto: Reprodução/1º BPAT