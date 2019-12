Daniel faz show no aniversário de 75 anos de Canela

Continua depois da publicidade

Atração tem entrada gratuita, neste sábado (28), no Parque do Lago

Os 75 anos de emancipação política de Canela serão comemorados em grande estilo com show de Daniel no próximo sábado, 28, às 21h30min. Com entrada gratuita, o show “Versões de Mim” ocorre no Parque do Lago. O cantor sertanejo fará não apenas a última apresentação nacional do ano na Região das Hortênsias, mas a última da década.

O músico está otimista para sua apresentação dentro da programação do 32° Sonho de Natal de Canela. “Será um grande prazer realizar o último show do ano em Canela nessa comemoração do aniversário da cidade. Admiro muito o povo e a cultura. Tenho certeza de que a recepção será maravilhosa”, afirma Daniel.

Na apresentação, ele vai trazer canções que marcaram diferentes épocas da carreira, dando nova roupagem para elas. Para Daniel, o principal aspecto do show é a energia. “Cada apresentação é única. Estou ali para despertar os melhores sentimentos, nosso papel é espalhar amor! Podem ter certeza que faremos uma festa muito bonita, juntos. Espero por vocês!”, convida.