Inaugurada a Escola de Educação Infantil Professora Lucimara Basei

Na tarde de sexta-feira (20), foi realizada a cerimônia de inauguração da nova escola de Educação Infantil Lucimara Basei. Localizada no bairro São Lucas, a instituição é uma parceria da Associação Educacional Cidade das Flores – AECF e Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer.

O antigo prédio de uma fábrica de móveis foi todo reformado e abrigará 197 alunos de quatro meses a 5 anos e 11 meses. O espaço conta com nove salas de aula, banheiros adaptados, cozinha, refeitório e salão.

Participaram da cerimônia de inauguração o prefeito Constantino Orsolin; o vice-prefeito Gilberto Cezar; o secretário de Educação, Gilberto Tegner, o Tolão; Adriana Spaniol e Zeca Vogel da AECF, além da equipe da escola, professores, pais, alunos e vereadores.

Solenidade contou com apresentações artísticas, como a da Escola Infantil Corália Schaefer

Adriana Spaniol agradeceu em nome da AECF a todos que se dedicaram com o reforma do prédio e a parceira com a secretaria de Educação. “Nossa dedicação vai ser em busca de uma transformação pedagógica. De uma educação que atenda essas crianças na sua totalidade e desenvolva suas potencialidades” ponderou.

O secretário de Educação Gilberto Tegner destacou que “estamos muito felizes porque estamos entregando a comunidade uma escola com plenas condições de atender mais de 190 crianças. Nós contamos com os pais que sempre são parceiros e participativos”.

Destacando o compromisso da Prefeitura com a educação infantil no Município, o prefeito Constantino Orsolin comemorou a inauguração do espaço: “A estrutura que nós vemos aqui hoje nos permite dizer que estamos entregando uma instituição de qualidade a comunidade. Parabéns a todos que se engajaram por essa escola durante a sua reforma e parabéns a todos que irão se engajar por ela daqui por diante. É uma grande responsabilidade e um grande compromisso com as crianças que frequentarão este espaço. A educação é transformadora e oportunizar este acesso a estas mais de 190 crianças é possibilitar esta transformação”, completou Orsolin.

Os alunos do pré II da EMEI Corlália Schaeffer, o DTG Pequeninos da Escola Infantil Evaldo Port e a professora Fernanda Alves de Ataíde realizaram apresentações de dança e canto, abrilhantando a inauguração.

Histórico da homenageada

Lucimara Basei filha de Fioravante e Jurema Basei, nascida em 29 de setembro de 1964, natural de Canela, foi professora de educação infantil por 26 anos, tendo atuação destacada nas escolas: Pingo de Gente, Tio Beto e Sylvio Hoffmann. Em função de sua afetuosidade, carinho e comprometimento para com as crianças, recebeu a justa homenagem, emprestando o seu nome a nova escola do bairro São Lucas, que passa a se chamar Escola de Educação infantil Professora Lucimara Basei.

Criação de 911 novas vagas

A Prefeitura, por meio da secretaria de Educação, Esporte e Lazer realiza grande investimento na área da educacional, possibilitando a criação de 911 novas vagas na Educação Infantil e a implantação de cinco novas escolas: a Ernesto Dornelles (está sendo construído o novo prédio para Educação Infantil e foi recuperado o prédio superior), a Diva Pedroso da Cunha (foi concluído o prédio e já está em funcionamento), a Adriana Spall/Convênio ADPECS (já em funcionamento); a EMEI Lucimara Basei/Convênio AECF (bairro São Lucas) e Carmen Schlieper/Convênio Associação Comunitário Educativa de Assistência e Infância (bairro Dante) que será inaugurada em seis de janeiro.