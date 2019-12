Papo Simples 395 • Daniele Aparecida de Araújo Rocha

Continua depois da publicidade

Nome: Daniele Aparecida de Araújo Rocha.

Idade: 39 anos.

Filiação: Celina de Araújo Rocha e Francisco Salvador Rocha.

Formação: Fisioterapeuta e Pós Graduada em Geriatria e Gerontologia há 12 anos.

Trabalho: minha grande paixão e gratidão em poder transmitir com as mãos o que sente o coração e tornar possível o que parece impossível!!!

Fato marcante em sua vida: Infelizmente foi a morte do meu primo que era como irmão para mim.

O que te deixa sem jeito: elogios.

Uma alegria: a vida.

Uma decepção: a mentira quando é vinda de quem amamos.

Ponto forte: determinação.

Ponto fraco: não esquecer certas decepções do passado.

Cor preferida: vermelha.

Prato preferido: Pizza.

Bebida: água e espumante.

Esporte: adoro caminhadas.

Hobby: leitura.

Programa de TV: por incrível que pareça “casos de família” hahaha.

Que fazer no domingo: adoro curtir o domingo em casa com as minhas pets.

Animal de estimação: morando comigo tenho 3: duas dogs e um canário chapinha que ganhei de uma paciente.

Um filme: O Senhor dos Anéis.

Uma música: O sal da Terra de Beto Guedes.

Um livro: Nosso Lar

Um defeito: falar o que pensa, com isso às vezes se é mal interpretada

Uma qualidade: sincera.

Uma saudade: da infância.

Um sonho de criança: descer na nave da Xuxa.

O que mais admira numa pessoa: o sentimento verdadeiro.

O que mais detesta numa pessoa: falsidade.

O que tu mudaria em Canela: as ruas que ainda não estão asfaltadas principalmente no bairro São Luis que é onde eu resido atualmente. Mudaria também administração e alguns profissionais do hospital.

TUA OPINIÃO SOBRE:

Política: acredito que ainda iremos dar a volta por cima, mas é necessário tempo e tem muitas lutas pela frente! Não se muda o estrago de anos em apenas alguns meses ou até 4 anos…

Educação: Existe sim boas escolas e bons professores. Melhor seria se o salário dos professores fossem melhores e que fosse também uma das classes prioritárias a receberem do estado.

Religião: a base para nossa evolução espiritual e moral.

Amor: sentimento puro que caminha junto com a gratidão

Família: é o alicerce de toda a vida, onde se encontra apoio, conselhos sinceros e força para os grandes desafios.

Amizade: quando se é sincera, passa a ser igual uma família

Casamento: quando há cumplicidade, respeito, amor, desafios em que um auxilia o outro… vira também uma linda família.

*UM RECADO: Viva intensamente sem medo de errar. E se errar, não tenha vergonha, pois tudo serve como lição e aprendizado!!! Estamos nesse mundo para evoluímos e sermos melhores como pessoa, portanto não tenha medo de nada!!! Apenas siga em frente e viva o que tem que ser!!!