Polícia Civil de Canela prende mais dois homens que cometeram roubos na cidade

A Polícia Civil de Canela cumpriu, na manhã desta quinta-feira (26), mais dois mandados de prisão contra acusados de roubo à mão armada na cidade. O criminosos tiveram suas prisões preventivas decretadas a pedido da Polícia Civil, que aponta eles como autores de tentativa de assalto, em 20 de novembro, a um posto de gasolina no centro.

.Os criminosos foram identificados através de trocas de informações com a Polícia Civil de Gramado e a Brigada Militar. Eles também são apontados como autores de roubo em Gramado, Três Coroas e Igrejinha no mesmo período e já haviam sido presos pelos policiais gramadenses.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, informou que todos os crimes graves ocorridos na cidade neste final de ano foram solucionados pelos agentes policiais, com esclarecimento integral dos fatos e pedidos de prisão. A autoridade policial informou que o número de roubos cresceu em Canela nas últimas semanas, mas a resposta da Polícia Civil foi rápida e efetiva, havendo identificação e representações pelas prisões dos autores em todos os fatos.

A Polícia Civil informa que grande parte dos crimes foi cometida pelo mesmo grupo de criminosos, que praticou roubos com arma de fogo nas cidades de Canela, Gramado, Três Coroas e Igrejinha. Os criminosos estão identificados em todos os roubos praticados nessas cidades e tiveram suas prisões representadas pelas Delegacias de Polícia nos quatro Municípios em todos os fatos.

Em ação da Delegacia de Polícia de Gramado, os dois criminosos haviam sido presos, ocasião em que apreendidos cerca de 300 gramas de maconha. No curso de investigação de roubo em estabelecimento comercial, ocorrido no dia 20 de novembro, no Bairro Dutra, em Gramado, apurou -se que os suspeitos estariam residindo no Bairro Piratini, na cidade, recentemente vindos da Região Metropolitana, e além de assaltos cometidos na Região das Hortênsias, estariam atuando na venda de drogas para facção criminosa que busca o controle do tráfico na cidade. Na residência alvo da diligência, a Polícia Civil de Gramado encontrou a droga. Na ocasião, além desses dois criminosos, ainda foram presos outros dois suspeitos, dentre os quais uma mulher, companheira de um dos investigados. Dois dos presos foram identificados como autores do assalto ao mercado, cometido com emprego de arma de fogo.

As investigações dos roubos ocorridos nas quatro cidades contaram com a permanente troca de informações entre as Delegacias de Polícia da região, apurando-se tratar do mesmo grupo responsável pelos assaltos em Canela, Gramado, Igrejinha e Três Coroas.

