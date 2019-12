BM prende criminoso com 30 antecedentes por furtos

Continua depois da publicidade

Na tarde de quinta-feira (26/12), por volta das 16 horas, a Brigada Militar de Canela foi acionada no Bairro Santa Marta para atender a uma ocorrência de furto qualificado em residência.

No local foi feito contato com a vítima que relatou que ao chegar em casa se deparou com esta toda revirada e com a janela da cozinha danificada e com diversos objetos faltando.

Populares informaram as características de um indivíduo que foi visto rondando as casas da vizinhança e depois arrombou a residência da vítima.

A guarnição realizou buscas e visualizou na Rua Grenal o suspeito, conhecido por diversos antecedentes por furtos. Ao avistar a viatura ele correu em direção a uma construção na mesma rua, sendo que ao tentar pular um muro foi detido pelos Policiais Militares.

O autor de 18 anos possui 30 ocorrências pelo crime de furto (desde 2015), além de apreensões de objetos (abordado com material que não soube explicar a procedência) e posses de entorpecentes.