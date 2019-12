DMEL apresenta o Calendário Esportivo de 2020

Continua depois da publicidade

O Departamento Municipal de Esportes e Lazer (DMEL) divulgou nesta semana o Calendário Esportivo de 2020, que contará com 17 competições oficiais. As atividades iniciam a partir do mês de março com uma novidade que vai abrir a temporada: o Campeonato de Vôlei de Quadra Misto.

Conforme Dilo Daros, diretor do DMEL, o calendário de competições busca incentivar a prática esportiva nas novas gerações por meio dos campeonatos de base, além de fortalecer a integração das comunidades do interior através dos jogos de Bolão e Bochas. “Nas 17 competições vamos envolver canelenses de todas as idades, promovendo uma grande confraternização dos esportistas da nossa cidade”, destaca Dilo Daros.

MARISTÃO, CELULOSE E SESI

Os tradicionais campeonatos de futsal seguirão sendo realizados no Ginásio Maristão e os campos da Celulose e do SESI receberão as partidas válidas pela 1ª e 2ª Divisão do Futebol de Campo. O DMEL informa que o Calendário Esportivo de 2020 pode sofrer alterações de datas ou o acréscimo de competições ao longo do ano, de acordo com a captação de novos projetos.

CALENDÁRIO ESPORTIVO DE 2020:

MARÇO

– CAMPEONATO MUNICIPAL DE VÔLEI DE QUADRA MISTO;

– CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2ª DIVISÃO;

– CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2ª DIVISÃO;

– CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL VETERANO (1985);

– CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL SÊNIOR (1975);

– CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL SUB – 11 (2009);

– CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL SUB – 15 (2005);

– CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHAS;

– CAMPEONATO MUNICIPAL DE CANASTRA DE DUPLAS;

MAIO/JUNHO

– CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL SUB – 9 (2011);

– CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL SUB – 13 (2007);

JULHO/AGOSTO

– CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHAS DE TRIOS;

– CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL FEMININO;

– CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 1ª DIVISÃO;

AGOSTO/SETEMBRO

– CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃO;

– CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 1ª DIVISÃO (QUADRA INTEIRA);

SETEMBRO/OUTUBRO

– CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASTER (1980).