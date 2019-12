DPs de Canela, Gramado, São Luiz Gonzaga e Roque Gonzales prendem casal de assaltantes

Continua depois da publicidade

Os criminosos, que são de Canela, são apontados pela prática de roubos a mão armada

Uma ação conjunta da Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (27), um casal acusado de praticar diversos roubos na Região das Hortênsias na segunda quinzena de novembro. Os criminosos, que são de Canela, são apontados pela prática de roubos a mão armada em Canela, Gramado e Três Coroas. Os dois foram presos em uma residência na cidade de Roque Gonzales, na Região das Missões, cidade para onde fugiram após praticarem os crimes na serra gaúcha.

Os dois são apontados pela Polícia Civil como autores de três roubos em Canela, um em Gramado e um em Três Coroas. Contra o casal havia cinco mandados de prisão preventiva, sendo quatro para o homem e um para a mulher. Na manhã desta sexta-feira (27), agentes das Delegacias de Polícia de Roque Gonzales e DRACO de São Luiz Gonzaga realizaram as prisões, em troca de informações com agentes das Delegacias de Polícia de Canela e Gramado.

Os criminosos foram encaminhados ao sistema prisional na Região das Missões.

Os crimes

Em Canela, os dois participaram de assalto com emprego de arma de fogo a mercado no Bairro Vila Boeira e à lancheria no Bairro Santa Marta, ambos os fatos no dia 23 de novembro, além de tentativa de assalto a posto de gasolina no centro da cidade, fato ocorrido no dia 20 de novembro. O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, informou que “todos os roubos ocorridos na cidade nas últimas semanas estão integralmente esclarecidos, com identificação de seus autores e prisões encaminhadas, não ficando nenhum fato grave sem pronta resposta da Polícia Civil, que cumpriu dez mandados de prisão nos últimos dias”.

Em Gramado, o homem participou de uma assalto contra mercado no dia 20 de novembro, no Bairro Dutra. O Delegado Gustavo Celiberto Barcellos, titular da Delegacia de Polícia de Gramado, informou que foi apurado que o preso desta manhã foi o responsável por prestar apoio de dentro do veículo que levou os criminosos até o estabelecimento comercial, tendo relatos durante a investigação no sentido de que seria também o responsável por fornecer a arma de fogo utilizada no roubo.

A Polícia Civil informou que, em se tratando de fato grave, como roubo, o trabalho das equipes policiais é prioritário, sendo sempre esclarecido para que se evitem novos crimes nas cidades da região e sejam entregues resultados esperados pelas comunidades de Gramado e Canela.

Foto: Reprodução/DP Canela