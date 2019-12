Município e Corsan assinam protocolo de intenções de PPPs

Continua depois da publicidade

Constantino Orsolin foi um dos 12 prefeitos gaúchos a assinar na tarde de quinta-feira (26), o protocolo de intenções com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) com o objetivo de avançar em Parcerias Público-Privadas (PPPs) relacionadas ao saneamento básico. A solenidade ocorreu no Palácio Piratini, em Porto Alegre, e contou com a presença do governador do Estado, Eduardo Leite. Outras seis prefeituras devem assinar nas próximas semanas, totalizando 18 cidades.

Na prática, conforme informações divulgadas pelo Governo do Estado, serão elaborados estudos e documentos necessários para a contratação da PPP no modelo de concessão administrativa, com o objetivo de universalizar serviços nos municípios e regularizar situações específicas do sistema de abastecimento de água.

O prefeito Constantino Orsolin explica que a adesão não reflete em gastos para a Prefeitura nem em alteração de custos na tabela da Corsan aos consumidores. “A PPP representa a garantia de apoio na execução dos serviços, bem como mais agilidade nas frentes de trabalho, por conta da redução dos processos burocráticos na qual o poder público precisa realizar”.

Municípios que integram o programa:



Canela

Bento Gonçalves

Cachoeira do Sul

Carazinho

Carlos Barbosa

Estrela

Farroupilha

Flores da Cunha

Garibaldi

Gramado

Lajeado

Nova Petrópolis

Passo Fundo

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

São Francisco de Paula

Vacaria

Venâncio Aires

Foto: Reprodução