360 Graus por Francisco Rocha: Feliz Ano Novo!

Continua depois da publicidade

Show do Daniel

Muito legal o show do cantor Daniel, na comemoração dos 75 anos de Canela.

No final de semana, também, a cidade esteve lotada e muita gente prestigiou os espetáculos na Praça e a programação na Catedral de Pedras.

Canela se despede de 2019 com a certeza de ter feito um dos maiores Sonhos de Natal de sua história.

Fica o registro e o “aí que me refiro” a todos da organização!

Feliz Ano Novo

Esta é nossa última edição impressa de 2019. A próxima só em 10 de janeiro. Vamos tirar uns diazinhos de folga pra descansar a carcaça. Mas não se preocupe, caro leitor: todas as notícias importantes estarão lá, no Portal da Folha, com a velocidade e profissionalismo que nossos leitores merecem.

Um Feliz 2020 para todos. Que possamos fazer mais, crescer mais, sermos mais felizes e realizados neste novo ano. Até lá!

E a água faltou de novo

No final da última quinta (26), a Corsan teve a cara de pau de enviar, através de sua assessoria, uma matéria com o título “Preparada para o verão, Corsan alerta sobre importância do uso consciente da água”.

É muita pretensão e muita cara de pau! Claro que menos de 24 horas depois, vários bairros de Canela e Gramado começaram a ter problemas de abastecimento, até que as torneiras secaram, definitivamente no final de semana.

Mas que preparo é este que foi divulgado?

Não adianta dizer que o consumo foi muito elevado. Qualquer um podia prever isso, mas, o poder público e Corsan tinham a OBRIGAÇÃO de prever isso e trabalhar para que não aconteça.

A verdade é que a Corsan sabe que é assim. Suas estações têm capacidade para tratar 400 litros por segundo e os reservatórios não são suficientes.

Fosse eu o Fedoca ou o Constantino, já estava tratando da municipalização e após terceirização deste serviço para a iniciativa privada.

É a única solução. A Corsan tira sarro da nossa cara com essas desculpas esfarrapadas.