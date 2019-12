Papo Simples • Edição 396 • Charlene Silveira

Continua depois da publicidade

Nome: Charlene Silveira.

Idade: 30 anos.

Filiação: Rosemari Figueiredo Silveira.

Formação: Terapeuta Manual Massoterapeuta (desde 2009) Graduanda em Educação Física Bacharelado.

Trabalho: Canela no Espaço Ser mais Centro Multiprofissional, e

Marla Estética (atuo nos dois locais com Terapias Manuais, como Liberação Miofascial, Drenagem linfática, modeladora, terapia Crânio Sacral Visceral e Terapêutica) e em Gramado na Academia Up Fit como professora de Ginástica.

Fato marcante em sua vida: O nascimento da minha filha.

O que te deixa sem jeito: Elogios.

Uma alegria: Fazer as pessoas felizes de alguma forma.

Uma decepção: a falsidade.

Ponto forte: Sou determinada.

Ponto fraco: aceitar um erro.

Cor preferida: Branco.

Prato preferido: Gosto de comida caseira, arroz, feijão, carne de panela.

Bebida: Água, chás.

Esporte: Musculação.

Hobby: caminhada.

Programa de tv: não costumo acompanhar.

Que fazer no domingo: curtir a família.

Animal de estimação: Cachorro.

Um filme: Em busca da Felicidade.

Uma música: In The End Link Park.

Um livro: Violetas na Janela.

Um defeito: perfeccionista.

Uma qualidade: Dedicada.

Uma saudade: minha Vó.

Um sonho de criança: ter uma família.

O que mais admira numa pessoa: Simplicidade.

O que mais detesta numa pessoa: falsidade, mentira.

O que tu mudaria em Canela: A Saúde, acredito que o atendimento poderia melhorar muito ainda, nos postos de saúde e hospital.

TUA OPINIÃO SOBRE:

Política: Devemos sempre ter a nossa opinião própria, e lutar pelos nossos direitos como cidadãos.

Diante de tantos fatos acontecendo com a nossa política brasileira, tem oportunidades que podemos aproveitar para as nossas vidas, por isso devemos refletir um pouco mais sobre a situação em que nosso país se encontra.

Educação: O processo de ensino não depende não só do professor, mas de um trabalho conjunto com os pais. “Educação vem de casa”.

Acredito muito na Educação, pois é o começo para a vida profissional.

Religião: Todos acreditamos em alguma coisa, respeitar a escolha de cada pessoa é muito importante, assim como a Fé.

Amor: Acredito no amor para poder ter um mundo melhor, quando colocarmos mais amor em tudo que fizermos viveremos melhor, principalmente uns com os outros.

Família: E a base

Amizade: quando verdadeira vale muito a pena

Casamento: Saber sempre respeitar o limite do outro para poder dar certo.

*UM RECADO:

Seja sempre você mesmo, acredite nos seus sonhos e esteja sempre disposto a lutar pelos seus ideais, mas sem atropelar os outros.

Ajude as pessoas porque é de coração, e não por obrigação, tenha pensamento positivo e nuca perca a Fé.