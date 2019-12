Prefeito Fedoca notifica Corsan sobre falta de água em Gramado e admite medidas judiciais

Continua depois da publicidade

Na presença de lideranças comunitárias, moradores de bairros de Gramado e do diretor de Operações da Corsan, André Finamor, o prefeito Fedoca Bertolucci manifestou, nesta segunda-feira (30) descontentamento com a falta de água na cidade e admitiu que, se a situação não for revertida, adotará medidas administrativas e judiciais cabíveis.

Bertolucci leu uma correspondência endereçada ao presidente da Corsan, Roberto Barbutti, dizendo que, em Gramado, “estamos vivendo uma situação catastrófica sob dois olhares: o da população e o do turista, ambos privados – sem qualquer culpa – dessa verdadeira fonte de vida”.

No encerramento da correspondência, o prefeito destacou que, a perdurar tal cenário, sem a adoção de ações objetivas urgentes e com eficácia comprovada, serão efetivadas pela notificante (a Prefeitura) as medidas administrativas e judiciais cabíveis.

COMPARAÇÃO

Questionado sobre o volume de construções na cidade, nos últimos anos, o prefeito mostrou um relatório comparativo constando que: em 2016, último ano do governo municipal anterior, aprovaram 850 mil metros quadrados de obras; em dois anos e quatro meses de seu governo (de janeiro de 2017 a abril de 2019), o volume de aprovação de projetos caiu para 546 mil metros quadrados.

CORSAN

Para Finamor, que está no cargo há um mês, a responsabilidade pela deficiência no serviço é da Corsan. O diretor conversou com os moradores e assumiu o compromisso de apresentar um plano de trabalho no início do ano.

De maneira geral, os moradores apontaram problemas de falta de água nas suas localidades e cobraram providências da Corsan para um problema que se repete todos os finais de ano em Gramado.

O vereador Everton Michaelsen, o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Flavio Souza, o secretário de Esporte e Lazer, Jacó Schaumloeffel, e o chefe de Gabinete do Prefeito, Renato Bertoja, acompanharam o encontro no auditório da Prefeitura.

Foto: Roque Tomazeli