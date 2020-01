Homem morre após acidente com Ônyx com placas de Gramado

Um homem morreu em um acidente na RS-020, em São Francisco de Paula, na manhã desta quarta-feira (1º). Segundo o Grupo Rodoviário da Rota do Sol, a vítima era o passageiro de um Ônyx, com placas de Gramado, que saiu da pista e chocou contra uma parede de pedras por volta das 7h40min.

O acidente aconteceu próximo ao quilômetro 120. O Ônyx trafegava no sentido Tainhas – São Francisco de Paula quando o motorista perdeu o controle do veículo. A vítima, que ainda não foi identificada oficialmente, estava sentada no banco traseiro. Outros quatro tripulantes foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. O hospital de São Francisco de Paula informa que recebeu dois homens e duas mulheres. Às 9h30min, o quarteto ainda passava por avaliação no Pronto Socorro e, por isso, o estado de saúde não era informado.

Fonte das informações – site Pioneiro/ClicRBS

Foto: site Pioneiro/Clic/RBS / Flávia Noal / Agência RBS