Polícia Civil de Canela divulga dados da criminalidade em 2019

Furtos apresentaram queda. Homicídios aumentaram, com a guerra do tráfico

A Polícia Civil de Canela divulgou, neste início de ano, dados sobre a criminalidade no Município no ano de 2019. As informações, que são oficiais da Divisão de Planejamento e Coordenação (DIPLANCO) da Chefia de Polícia, indicam o número de ocorrências registradas pelo órgão policial durante todo o ano.



O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela e responsável pelo controle dos dados, informa que o órgão policial compila os índices dos principais fatos criminais, como homicídios, roubos, furtos, estelionatos e prisões, desde o ano de 2012, comparando-os ano a ano e projetando as ações policiais na cidade com base nas estatísticas.



O número de ocorrências de furto (crimes contra o patrimônio sem violência ou ameaça à vítima) teve uma queda significativa, de cerca de 22% (foram 627 registros em 2018, mas apenas 486 em 2019), destacando-se as quedas no índices de furtos em veículo (de 59 registros em 2018 para 47 registros em 2019), furtos em residência (de 181 em 2018 para 107 em 2019), furtos a estabelecimentos comerciais (de 48 em 2018 para 20 em 2019), furtos de veículos (de 34 em 2018 para 22 em 2019).



O número de ocorrências de roubo (crimes contra o patrimônio com violência ou ameaça à vítima) se manteve estável. Em 2018 foram registrados 58 casos, sendo 61 registrados em 2019. Destacam-se, outrossim, as quedas nos registros de roubos a estabelecimentos comerciais (foram 7 em 2018 e apenas 3 em 2019), roubos a residências (de 3 em 2018 para apenas 1 em 2019) e roubos de veículos (de 5 em 2018 para 3 em 2019). No período, no entanto, aumentaram os roubos a pedestres, que passaram de 35 casos em 2018 para 45 em 2019.



Negativamente, houve o aumento de homicídios na cidade em 2019, passando de 6 casos em 2018 para 11 em 2019 (com 12 mortes, pois um dos crimes teve duas vítimas). O Delegado Vladimir Medeiros refere, no entanto, que todos os casos tiveram êxito nas investigações, com identificação e representações por prisões de seus acusados. A autoridade policial destacou que os crimes de homicídio em Canela, no ano de 2019, foram relacionados à disputa entre traficantes de grupos rivais, seja por dívida, seja por território.



Não houve nenhum caso de feminicídio em Canela em 2019, sendo que haviam ocorrido três casos em 2018.



O número de prisões em flagrante também diminuiu na cidade. Foram 204 prisões em 2018 e 169 prisões em 2019, representando uma queda de cerca de 17% nesse índice.



Foram registrados 13 casos de estupro em 2019 (contra 8 em 2018) e 15 casos de estupro de vulnerável (contra 22 casos em 2018). (contra



O número de casos de estelionatos aumentou, passando de 112 em 2018 para 137 registros em 2019. O Delegado Vladimir Medeiros informou que esse aumento deu-se em razão do crescimento de golpes praticados pela internet, especialmente quando falso compradores escolhem vítimas que vendem algum produto nos sites de venda virtual, efetuando falsos pagamento (TEDs falsas envelope vazio).



A Polícia Civil de Canela renovou seu compromisso junto à comunidade para que, em 2020, os índices sejam ainda menores, com trabalho de repressão qualificada ao tráfico de drogas, à criminalidade organizada que age contra o patrimônio, bem como pela defesa dos interesses dos canelenses que residem e turistas que visitam a cidade, também agindo com prevenção, especialmente junto às escolas.