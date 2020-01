Homem leva facada nas nádegas, ao ser flagrado entrando no motel

Continua depois da publicidade

A Brigada Militar de Gramado foi acionada na Rua São Marcos, Bairro Carniel, por volta das 19h do último dia 24, em frente a um motel.

Ao chegar na ocorrência, as partes já haviam deixado o local. O relato é de que um homem havia sido esfaqueado nas nádegas.

A guarnição realizou buscas e não localizou o suspeito que estaria em um VW Gol, cor branca. Depois foi até o hospital Arcanjo São Miguel onde a vítima se encontrava.

Conforme relato da vítima, de 32 anos, ele estava entrando no motel, em uma motocicleta placa de Canela, com uma mulher de 36 anos, e foi atingido por um Gol com placas de Gramado, que o derrubou da motocicleta. Na sequência o motorista desceu e desferiu vários golpes de faca no abdômen, perna e nádegas da vítima, e logo fugiu.

A vítima conseguiu ir até o hospital com sua motocicleta. Os ferimentos foram superficiais.

Conforme a mulher, o acusado é seu ex- companheiro. Após medicado, o homem e a mulher foram encaminhados pela Brigada Militar à DP, onde foi registrada a ocorrência por tentativa de homicídio.