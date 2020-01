Desmontagem das Árvores do Sonho é transferida para a próxima segunda-feira

O sucesso do projeto Árvores do Sonho foi tanto que a Secretaria de Turismo e Cultura decidiu adiar para a próxima segunda-feira (13), às 15h, a desmontagem dos pinheirinhos instalados ao longo da avenida Julio de Castilhos. Inicialmente, a desmontagem estava programada para ocorrer nesta segunda-feira (06), Dia de Reis.

Com a medida, a decoração fica instalada até o encerramento do 32° Sonho de Natal de Canela. O secretário Ângelo Sanches explica que a mudança foi um pedido da comunidade. “Quando começamos a comunicar sobre a desmontagem, os canelenses pediram para estender o prazo até o encerramento do Sonho. Decidimos deixar a cidade inteiramente decorada por mais uma semana”, frisa.

O Sonho de Natal continua com programação intensa até 12 de janeiro. Nesta segunda-feira (06), o Terno de Reis da Família Seibt faz apresentação na praça João Corrêa, às 20h. No sábado, 11, ocorre o show Renato Borghetti Quarteto, no Multipalco, a partir das 20h30.

Foto: Cleiton Thiele