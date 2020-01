Foragido é preso em Canela

Continua depois da publicidade

Em 2019 foram 92 prisões desta natureza



Na noite de quinta-feira (02), por volta das 19h40, a Brigada Militar, através do Pelotão de Operações Especiais (POE), abordou um homem na Rua Cyro Soares Sander, no Bairro Canelinha, ele é conhecido por seus antecedentes criminais.



Em consulta ao sistema os Policiais Militares constataram que o homem de 29 anos, que estava usando uma tornozeleira eletrônica, constava como foragido, desde o dia 29/12/2019. Ele violou a zona que lhe foi permitido pelo monitoramento.



O autor, com antecedentes por furtos, roubo a pedestre e tráficos de drogas, foi conduzido ao presídio de Canela.



Esta foi a primeira prisão de procurado/foragido realizada pela Brigada Militar em Canela no ano, sendo que em 2019 foram 92 prisões, curiosamente o mesmo número que em 2018, ou seja, uma prisão a cada quatro dias.

Foto: Reprodução/1º BPAT