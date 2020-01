Operação Anjos da Lei: Dois homens são presos por tráfico de drogas em Gramado

Continua depois da publicidade

No início da tarde de segunda-feira (06), a Polícia Civil de Gramado e o reforço da Operação Serra prendeu em flagrante dois homens por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Na ação ocorrida no bairro Várzea Grande, foram apreendidas porções de cocaína, maconha e LSD, além de dinheiro e celulares.

A ação faz parte do monitoramento permanente acerca do tráfico de drogas realizado na cidade. Os suspeitos flagrados hoje já foram presos por tráfico de drogas em investigações anteriores, os quais integram facção criminosa que busca o controle do narcotráfico em Gramado. O local da prisão, onde ocorria o tráfico de drogas, situa-se em frente a uma escola, desta forma, faz parte da Operação Anjos da Lei que permanentemente busca reprimir o comércio de drogas no entorno de estabelecimentos de ensino.

Após os trâmites legais, os suspeitos foram recolhidos ao sistema prisional.

Foto: Reprodução/PC de Gramado

* Informações da Delegacia de Polícia de Gramado

Obs.: Em matérias recebidas dos órgãos de segurança, não são divulgados os nomes ou fotos dos suspeitos devido a nova lei de abuso de autoridade.