Preso mais um suspeito de cometer assaltos à mão armada em Canela e Gramado

Na manhã desta segunda (6), a Polícia Civil de Canela prendeu um suspeito de envolvimento em diversos assaltos a estabelecimentos comerciais ocorridos na cidade, no mês de novembro de 2019. A prisão, de natureza preventiva, foi realizada em Porto Alegre, para onde o criminoso fugiu após cometer uma série de assaltos na Região das Hortênsias e Vale do Paranhana.

O suspeito também foi identificado por roubo cometido em um mercado na cidade de Gramado no mesmo período, havendo contra ele mandado de prisão também pela Justiça de Gramado. A partir de investigações das Delegacias de Polícia de Gramado e Canela, já haviam sido presos outros quatro envolvidos na série de crimes cometidos com emprego de arma de fogo e grave ameaça às vítimas, o que vinha abalando a tranquilidade das comunidades de Gramado e Canela.

O delegado de Gramado, Gustavo Barcellos, que está respondendo por Canela nas próximas duas semanas, disse “que as prisões são resultados do trabalho de repressão qualificada das DPs de Gramado e Canela, cuja atuação no esclarecimento de crimes graves, com a consequente prisão dos responsáveis pelas ações, tem obtido ótimos resultados, fator fundamental para a segurança das comunidades”. Barcellos também destacou a presteza da Justiça e Ministério Público na análise e concessão das medidas cautelares.

Após os procedimentos legais, o suspeito foi recolhido ao sistema prisional.

*Com informações da DP de Canela.

Obs.: Em matérias recebidas dos órgãos de segurança, não são divulgados os nomes dos suspeitos. Com a nova lei de abuso de autoridade, os departamentos de comunicação dos mesmo órgãos não estão mais enviando imagens dos presos ou das prisões.

