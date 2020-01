Constantino: chapa pura é a última opção

Continua depois da publicidade

Na manhã desta quarta (8), durante entrevista coletiva à imprensa, com a prestação de contas da Administração Municipal do exercício de 2019, o prefeito de Canela, Constantino Orsolin (MDB), afirmou que “uma candidatura com chapa pura é a última opção”.

Durante o final do ano passado, militantes do MDB canelense fizeram ganhar força a hipótese de uma candidatura com chapa pura, ou seja, candidatos a prefeito e vice do mesmo partido. Apesar de considerar justo o pleito do partido, Orsolin garante que esta é mesma a última opção, estando até mesmo a possibilidade de uma troca de partido a frente.

Claro que Constantino não vai, nem pretende, sair do MDB, o que ele disse é que, na sua visão, o grande projeto para o desenvolvimento da cidade é a “pacificação política”, expressão que o prefeito utiliza para denominar o envolvimento e participação de todos os partidos na Administração Municipal e no Legislativo. Tão importante é a “pacificação” para Constantino que ele afirmou que para mantê-la poderia até “trocar de partido”. “Só eu sei o que me custou a ‘pacificação’ e estou disposto a fazer sacrifícios por ela”, disse.

Um vice para Constantino

O prefeito salientou que, em seu governo, todos os partidos que tem representação na Câmara de Vereadores tem participação e cargos, “inclusive o PP que ocupa posições estratégicas na Prefeitura”.

Ainda, segundo Orsolin, não apenas é imprescindível que seu vice venha de uma coligação política como ele deve ser definido por uma pesquisa junto aos eleitores canelenses.

“Quem aparecer melhor será o nome escolhido”, afirmou o prefeito.

Dupla G.G. larga na frente

Claramente, os partidos mais identificados com a administração de Constantino, afora o MDB, lógico, são o PDT e o PSDB. Assim, fica claro que a dupla de Gilbertos, o Tegner pelo PDT e o Cezar pelo PSDB, largam na frente pela disputa pela candidatura a vice-prefeito.

Independente de análises mais técnicas e de quem poderão ser os adversários, Constantino terá uma eleição tranquila neste ano, com ou sem chapa pura, ao menos é o que mostram os índices de aprovação do atual prefeito.