Inaugurada mais uma escola de educação infantil

Continua depois da publicidade

Com capacidade para atender cerca de 100 alunos, na faixa etária de dois a cinco anos, a Escola Infantil Carmen Urbani Schlieper foi inaugurada na segunda-feira (6), em Canela. A nova unidade, que funciona no bairro Dante, atende também as comunidades do São José e Santa Marta.

O nome da instituição é uma homenagem as contribuições da professora Carmen Urbani Schlieper, ao magistério da rede pública e privada. O prefeito Constantino Orsolin falou sobre a importância do espaço receber o nome da educadora. “A cidade que ganha um presente ao homenagear uma professora como Carmen Urbani Schlieper. Não existe outra transformação que não seja pela educação. Na Educação Infantil que construímos a base é o cidadão”, frisou o prefeito.

A nova unidade funciona na rua, antigo endereço de uma fábrica de móveis. A escola será dotada de salas de aula e espaços específicos para melhor atender ao segmento infantil. Além disso, o espaço também conta com banheiros adaptados, secretaria, refeitório, cozinha e uma pracinha.

O secretário de Educação, Gilberto Tegner, destacou que “Em tempos tão difíceis para a educação e professores, com o fechamento de unidades e corte de verbas, ficamos agradecidos com a atuação de Canela, que busca estar sempre abrindo portas. Fico muito gratificado em fazer parte desta história”, frisou.

A responsável pela Associação Comunitária de Assistência a Infância, Paula Silva de Brito agradeceu a dedicação de todos que trabalharam horas e horas para que tudo ficasse pronto e deu as boas vindas a equipe que inicia as atividades.

HOMENAGEADA

Carmen Urbani Schlieper, nascida em 16 de julho de 1945 natural de Canela, foi professora das escolas Carlos Wortmann, Danton Correia, Cenecista e também foi fundadora da Cooperativa dos profissionais de Educação de Canela – COOPEC.. Desenvolveu atividades voluntárias no hospital de Canela e APAE, comandou grupos de jovens, cursilho e participou de diversas ações comunitárias. Foi casada com Gilberto Schlieper, com quem teve três filhos: Daniel, Samuel e Priscila. Sua alegria contagiava seus colegas professores, pais e alunos e ajudava a criar um clima de encantamento nas relações da sala de aula. Pela sua gana de viver, pelo seu carisma, e pelo amor que ela tinha pela educação, dar seu nome a esta escola infantil, nada mais é do que fazer justiça a uma das professoras mais queridas da história da nossa cidade.

911 NOVAS VAGAS CRIADAS



A Prefeitura, por meio da secretaria de Educação, Esporte e Lazer realiza grande investimento na área da educacional, possibilitando a criação de 911 novas vagas na Educação Infantil e a implantação de cinco novas escolas: a Ernesto Dornelles (está sendo construído o novo prédio para Educação Infantil e foi recuperado o prédio superior), a Diva Pedroso da Cunha (foi concluído o prédio e já está em funcionamento), a Adriana Spall/Convênio ADPECS (já em funcionamento); a EMEI Lucimara Basei/Convênio AECF (bairro São Lucas), teve suas atividades iniciadas em 6 de janeiro e a Carmen Schlieper/Convênio Associação Comunitário Educativa de Assistência e Infância (bairro Dante) inaugurada recentemente.

Fotos: Rita Souza