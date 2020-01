Secretaria de Esporte e Lazer de Gramado iniciam inscrições para Vôlei de Areia e Futebol de campo

Continua depois da publicidade

Inscrições para Vôlei de Areia Masculino e Feminino começam no dia 13, segunda-feira.

A Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL) de Gramado realiza mais uma edição do tradicional Torneio de Vôlei de Areia Masculino e Feminino. As inscrições são gratuitas e começam no dia 13 e terminam no dia 31. A competição está prevista para o mês de fevereiro e depende do número de inscritos.

FUTEBOL DE CAMPO PRIMEIRA DIVISÃO

As fichas de inscrição e regulamento para o Campeonato de Futebol de Campo 1ª Divisão já estão disponíveis.

As equipes Ipiranga A, Ipiranga B, São Luiz, 11 Canarinhos, 14 Bolachopp, Independente A, De Melo e Restaurante do Tita participarão da competição que inicia dia 1º de março. Porém, as fichas e vínculos devem ser entregues até o dia 7 de fevereiro, na SMEL.

Os interessados devem procurar a SMEL (Avenida Borges de Medeiros, 3940 – Ginásio José Francisco Perini). Mais informações pelo telefone (54) 3286-6210.

Foto: Carlos Borges (Arquivo)