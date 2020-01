Diversos secretários municipais devem deixar o cargo em março, visando a eleição

Continua depois da publicidade

Um fenômeno que vai acontecer em diversas cidades e estados está previsto para 31 de março, prazo para quem ocupa determinado cargo e pretende disputar um cargo eletivo se afastar, é a famosa descompatibilização, que promete mudar a fotografia do primeiro e segundo escalão de prefeituras e governos do Estado, em Canela, não é diferente.

Somente quem irá concorrer à releição, no caso do prefeito, vice e vereadores, não precisa se afastar de seu cargo no dia 31 de março. Porém, no caso do vice-prefeito se for concorrer a outro cargo, como prefeito ou vereador, precisa se descompatibilizar.

Assim, a mudança de fotografia pode ser grande, passando pelo vice, secretários e subsecretários.

Nomes como Gilberto Tegner (PDT), Luiz Carlos da Silva, o Ratinho, Luciano Melo, Artur Pacheco, Andresa da Conceição e Vilmar Santos, todos do MDB, devem se afastar, causando mudanças nas secretarias de Obras, Governo, Fazenda, Assistência Social e Saúde.

Ou seja, somente as secretarias de Turismo, Fazenda e Meio Ambiente, além da Procuradoria Geral do Município, não terão mudança na fotografia, aqui em Canela, ao que tudo indica.

Mas, e sempre há um más em tudo, só saberemos no dia 31 de março…