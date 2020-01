Gramado apresenta novo secretário de Turismo

Continua depois da publicidade

O gramadense Francisco Rafael Carniel de Almeida, 36 anos, formado em Administração, com habilitação em Comércio Exterior, especialista em Gestão da Inovação e Design Estratégico, foi apresentado na tarde desta sexta-feira (10), pelo prefeito Fedoca Bertolucci, como novo secretário de Turismo de Gramado.

“O currículo dele preenche todos os requisitos para que ele possa desenvolver um grande trabalho à frente da Secretaria. Pelo que nós conversamos, ele já está com ideias e pretende fazer a associação entre a inovação e o turismo, é isso que a gente precisa”, destacou o prefeito.

Nos últimos 15 anos, Francisco Rafael Carniel de Almeida trabalhou no Banco do Brasil, sendo responsável pela gestão de relacionamento com empresas e negócios corporativos na região.

“Trabalhei muitos anos lidando com trade turístico, primeiramente no Banco do Brasil, através de financiamento de projetos de implantação e expansão de empresas na região, e posteriormente com a minha especialização em inovação, onde na minha conclusão de curso, apresentei um plano de Gramado pensado daqui há 10 anos, não somente como destino turístico, mas também como polo de inovação e turismo”, detalhou o secretário.

CAMINHOS

O secretário afirmou que é necessário pensar em novos caminhos para melhorar a experiência do turista na cidade.

“Nós temos vivenciado uma mudança muito radical no mercado, principalmente quando se fala no perfil do consumidor de turismo. Sabemos que hoje precisamos de caminhos para atingir diretamente o turista, que está muito mais empoderado”.

Ele também ressaltou a importância de ferramentas como o Big Data, que permite o cruzamento de informações entre as diversas fontes de dados, “para que possamos entender o comportamento do turista e pensar em ações para o futuro”, disse.

TRADIÇÃO

Na opinião do secretário também não se deve esquecer o gerenciamento da marca Gramado.

“O que os nossos antepassados construíram com muito custo, resultou no que temos hoje, transformando Gramado um destino referência no Brasil, e isto não deve ser esquecido”, concluiu.

Fotos: Carlos Borges