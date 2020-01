Pavimentação da Caracol – Ferradura inicia nesta semana

Continua depois da publicidade

A pavimentação da estrada Caracol – Ferradura inciam ainda nesta semana com o trabalho de topografia. O termo de início das obras foi assinado na manhã desta quinta (9), em solenidade na Churrascaria Garfo & Bombacha.

Para pavimentar o trecho de aproximadamente cinco quilômetros, a empresa Encopav Engenharia receberá cerca de R$ 8 milhões, destes, R$ 900 mil já estão disponíveis. A previsão de entrega é entre os meses de agosto e setembro deste ano.

O prefeito Constantino ressaltou que esta região está na mira de grandes empreendedores e deverá receber investimentos em breve que fomentarão os cofres municipais principalmente com a arrecadação de ISS – Imposto Sobre Serviço. “A estrada Caracol/Ferradura asfaltada será um novo marco para o turismo de Canela e de toda a região. Hoje é um dia histórico para Canela”, afirmou Orsolin.

Além da pavimentação asfáltica a obra contempla a instalação de redes de drenagem e sinalização de trânsito no trecho. Destaque para a revitalização do Caminho das Graças, com imagens religiosas ao longo do trecho, uma ciclovia e ainda o plantio de árvores de flores ao longo dos cinco quilômetros.