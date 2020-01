14ª Copa Tricolor realizada pelo Grêmio, em Canela, reuniu mais de mil atletas e 51 equipes

Continua depois da publicidade

Neste domingo (12), aconteceu a abertura da 14ª Copa Tricolor, promovida pela Escola do Grêmio. Neste ano, a competição acontece na cidade de Canela entre os dias 12 e 17 de janeiro. Os mais de mil atletas, de 51 equipes, que disputarão o campeonato, foram recebidos pelo diretor das Escolas Conveniadas do Grêmio, Ariovaldo Cruz, pelo gerente das Escolas Conveniadas Arci Caetano, pelo supervisor das Escolas Conveniadas Dirceu Junior e pelo representante da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Canela, Rafael. O evento de abertura do campeonato aconteceu no ginásio do Sesi, uma das sedes dos jogos.

A Copa Tricolor é a competição mais importante realizada pela Escola de Futebol do Grêmio e abre, oficialmente, o calendário anual da Instituição. Nessa edição, o torneio, que é realizado em parceria com a Sulicampe Organização de Campeonatos e Eventos Esportivos, será promovido nas categorias masculinas sub-13, sub-14, sub-15 e sub-16 e nas categorias femininas sub-15 e sub-17, reunindo Escolas Conveniadas dos estados Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Atualmente, estão vinculados à Escola de Futebol do Grêmio mais de 13 mil alunos, entre a sede Porto Alegre e Escolas Conveniadas espalhadas pelo país e exterior. Por isso, a Copa Tricolor, além dos atletas e comissões, atinge mais de 2 mil pessoas, que transitam pela competição diariamente.

Foto: Carolina Ferrari | Grêmio FBPA