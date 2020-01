A bola já está rolando na 15ª Copa Cidade Verde de Futebol

Continua depois da publicidade

A 15ª edição da Copa Cidade Verde de Futebol foi aberta no último sábado (11) em Três Coroas. São José (RS) e Olaria (RJ) fizeram a primeira partida da competição. O jogo terminou em 3 a 0 para os gaúchos.

Antes disso, ocorreu o desfile das delegações e a solenidade de abertura da competição, no estádio do Esporte Clube Mundo Novo. O ato contou com a participação de autoridades, atletas e comunidade em geral.

“Estamos felizes em ver tantas pessoas reunidas em prol do esporte. Espero que todos saiam daqui felizes, apesar de que só alguns serão campeões. Parabenizo todos os professores e suas equipes técnicas, por se empenharem por essas crianças. Elas são o futuro do nosso país”, disse o prefeito Orlando Teixeira.

No domingo as partidas foram retomadas e continuam até sábado (18), com jogos simultâneos em 13 campos. A entrada é gratuita todos eles.

A copinha está envolvendo mais de 3 mil jogadores, das categorias sub-10 até sub-19. Em oito dias de copa serão realizadas 326 partidas.

Os resultados e os locais e horários dos próximos jogos podem ser conferidos Aqui.

Foto: Diego Land