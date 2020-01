Brigada Militar apreende réplica de arma de fogo em Gramado

Continua depois da publicidade

O simulacro estava em posse de um suspeito de tentativa de roubo



Na noite de sábado (11), por voltas das 20h30, a Brigada Militar de Gramado foi acionada para atender ocorrência de roubo a residência na Serra Grande.



Conforme a vítima, ela estava deitada no sofá, assistindo televisão, enquanto seu filho e seu esposo estavam deitados em seus respectivos quartos, quando bateram na porta pedindo por ela. Ao abrir a porta, dois indivíduos, sendo um deles armado com um pistola invadiram o domicílio e anunciaram o assalto. Em ato contínuo, devido aos gritos, o marido se levantou e foi até a sala, momento em que se deparou com os criminosos que lhe renderam e exigiram dinheiro. Eles estavam muito nervosos e lhe agrediram com uma coronhada na cabeça, gerando um corte e sangrando muito. Na sequência ambos fugiram a pé do local para o mato.



Populares visualizaram um veículo Fiat Palio, cor prata, resgatando os dois criminosos depois que saíram do mato. As guarnições realizaram buscas, mas sem êxito no primeiro momento.



No começo da madrugada de domingo, Policiais Militares visualizaram alguns indivíduos na Vila Olímpica, na Várzea Grande. Quando a viatura se aproximou, um indivíduo rapidamente entrou no Palio, cor prata, mesma característica do descrito na ocorrência da tentativa do roubo, e fugiu, deixando outras três pessoas no local, os que ficaram foram abordados.



Em revista foi encontrado com um deles um simulacro (réplica) de arma de fogo (pistola), uma soqueira e um bastão. Os três homens de 19, 23 e 28 anos, os dois mais velhos com antecedentes por tráfico de drogas, foram conduzidos a delegacia para registro.

Foto: Reprodução/1º BPAT