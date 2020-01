Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo em Canela

Continua depois da publicidade

Ação ocorreu durante policiamento no rodeio do município

No começo da noite de sexta-feira (10), a Brigada Militar, através do Pelotão de Operações Especiais (POE), policiava o evento do rodeio de Canela, quando na área das tendas de alimentação, visualizou o homem com duas munições de revólver calibre 38. intactas, de forma ostensiva em seu cinturão típico gauchesco, ainda um coldre de arma.

O homem de 67 anos foi abordado, sendo apreendida as munições. Indagado sobre onde estaria a arma, ele respondeu que estava em sua casa e que poderia mostrar para os policiais.

A guarnição se deslocou até a residência do acusado no Bairro São Luiz, onde ele entregou para a guarnição um revólver calibre 38., 62 munições do mesmo calibre, cinco munições calibre 765 e 14 estojos vazios.

Ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e conduzido a delegacia para registro.