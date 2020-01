Renato Borghetti foi destaque do último final de semana do 32º Sonho de Natal

Renato Borghetti foi destaque do último final de semana do 32º Sonho...

O Multipalco da praça João Corrêa recebeu uma grande estrela da música instrumental brasileira. Junto de sua gaita ponto, Renato Borghetti trouxe todo o talento que o consagrou mundo afora como um ícone desse gênero musical.

Durante uma hora, o público pode acompanhar uma apresentação que incluiu músicas conhecidas do repertório gaúcho e regionalista, como vanerão, chote, milonga e chamamé. Com uma carreira de mais de 40 anos nos palcos, Borghetti mostrou-se muito a vontade, conversou com o público e interagiu com os músicos que o acompanharam na apresentação: Pedro Figueiredo, no saxofone e flauta; Vitor Peixoto, no piano; e Daniel Sá, no violão. A presença da família – pai, mãe, irmã e esposa – também foi saudada por ele, que dedicou a música “Sétima do Pontal” para a mãe, dona Alda, já que esta é a sua preferida.

VIBRAÇÃO

A versatilidade do acordeon e seu jeito único de tocar levou o público a um passeio pela música instrumental, em alguns momentos convidando à introspecção – como na música “Mercedita” – e em outros fazendo o público vibrar – como na música “Milonga para as Missões”. Clássicos nacionais como “Felicidade”, de Lupicínio Rodrigues, e “Luar do Sertão”, de Luiz Gonzaga, também entraram no repertório. “Poder fazer música instrumental em um evento como esse é muito importante para nós. É muito bom começar o ano desse jeito”, disse Borghetti, que também expressou seu carinho por Canela. “Agradeço ao convite para estar no Sonho de Natal de Canela tocando para vocês”, completou.

Fotos: Cleiton Thiele