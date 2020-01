Atendimentos da Secretaria de Saúde aumentaram em 2019

Continua depois da publicidade

A Secretaria de Saúde de Canela realizou 89.015 atendimentos médicos em 2019

Esse índice corresponde aos serviços prestados nas seis unidades básicas de Canela, no CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial), no SAE Hortênsias (Serviço de Atendimento Especializado), na APAE e pela zona rural, por meio do programa Médico no Interior.

O apontamento é significativo porque representa aumento em relação aos dois anos anteriores. Em 2017, foram 84.209 os atendimentos médicos; em 2018, 85.627. Os números dizem respeito às especialidades oferecidas: clínica geral, gineco-obstetrícia, pediatria, ortopedia, dermatologia, cardiologia, psiquiatria, oftalmologia, vascular, urologia, neurologia, otorrinolaringologia, gastroenterologia, além da atuação dos médicos de Estratégia de Saúde da Família.

Esses índices, na avaliação do secretário Vilmar Santos, refletem a atuação da Secretaria por meio dos serviços disponibilizados à população e da atuação do quadro de servidores. “Nós contratamos mais médicos e especialistas justamente porque a demanda nos exigia, e o investimento de recursos corresponde a esses números”, evidencia.

Conforme estabelece a Constituição Federal, cada município deve investir no mínimo 15% de seu orçamento na Saúde, anualmente. Em 2019, esse valor foi de R$ 15.762.628,76, mas, devido à demanda, o governo repassou mais R$ 3.548.710,11, totalizando R$ 19.478.365,82. Assim, o investimento na área foi de 18,54% no ano passado.

Foto: Márcio Cavalli